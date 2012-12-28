55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
Общество
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44 минуты назад
Город металлургов голосует за комбинат
НЛМК — участник рейтинга лучших работодателей страны.
Проголосовать за Группу НЛМК можно до 31 октября включительно, время ещё есть. Поддержкой станет яркое сердечко, которое вы поставите напротив компании в рейтинге лучших работодателей.
Как проголосовать за НЛМК:
1. Зайдите на сайт рейтинга по ссылке: http://rating.hh.ru/poll.
2. Нажмите на кнопку «Голосовать».
3. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте через соцсети, номер телефона или почту.
4. Выберите в строке поиска «Группа НЛМК» и поставьте «сердечко» возле названия компании.