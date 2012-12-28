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24 минуты назад
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Юные вымогатели встретили жертву на остановке «Дворец правосудия»

И правосудия им теперь не избежать.

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело трех жителей Липецкой области, обвиняемых в вымогательстве.

Об этой истории мы рассказывали. По данным следствия, в ночь на 17 августа прошлого года трое пьяных друзей, один из которых являлся несовершеннолетним, на остановке «Дворец правосудия» под угрозой угрожали физической расправы заставили прохожего снять со своего счета 15 500 рублей и предать им.

Во время снятия наличных они заметили, что на банковском счете мужчины есть еще 15 000 рублей. Под угрозами насилия они потребовали отдать и эти деньги.

Мужчина попытался убежать, но юноши его догнали и нанесли несколько ударов по животу. После чего вместе с мужчиной вернулись к банкомату, где сняли оставшиеся 15 000 рублей.

Всего мужчина лишился 30 500 рублей. Молодым людям теперь грозит до семи лет лишения свободы.
вымогательство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Да уж
6 минут назад
Почему вымогательство, а не разбой группой лиц? Опять денег зарядили. Хотя так было всегда! Законы у нас ДУБОВЫЕ а исполнители ЛИПОВЫЕ!
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Нонка
11 минут назад
Буратины злые-злючие Зона встречай !
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