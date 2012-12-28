55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
Происшествия
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24 минуты назад
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Юные вымогатели встретили жертву на остановке «Дворец правосудия»
И правосудия им теперь не избежать.
Об этой истории мы рассказывали. По данным следствия, в ночь на 17 августа прошлого года трое пьяных друзей, один из которых являлся несовершеннолетним, на остановке «Дворец правосудия» под угрозой угрожали физической расправы заставили прохожего снять со своего счета 15 500 рублей и предать им.
Во время снятия наличных они заметили, что на банковском счете мужчины есть еще 15 000 рублей. Под угрозами насилия они потребовали отдать и эти деньги.
Мужчина попытался убежать, но юноши его догнали и нанесли несколько ударов по животу. После чего вместе с мужчиной вернулись к банкомату, где сняли оставшиеся 15 000 рублей.
Всего мужчина лишился 30 500 рублей. Молодым людям теперь грозит до семи лет лишения свободы.
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