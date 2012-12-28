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Общество
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сегодня, 16:34
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К теплу подключена примерно шестая часть многоэтажных домов Липецка
Отопительный сезон начался без происшествий.
«Работы идут по плану, и уже в первый день тепло получат порядка 500 из 2 902 многоквартирных домов», — сообщили в мэрии.
Напомним, запитать все дома должны до конца недели, график подключения отопления GOROD48 опубликовал накануне. При этом пусконаладочные работы и регулировка отопления в самих домах продолжатся до 13 ноября.
По СанПиНу и ГОСТу, в жилых комнатах температура не должна быть ниже +18 градусов, в угловых комнатах — не ниже +20.
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