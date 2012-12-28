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сегодня, 16:34
11

К теплу подключена примерно шестая часть многоэтажных домов Липецка

Отопительный сезон начался без происшествий.

Сегодня в Липецке начался отопительный сезон.

«Работы идут по плану, и уже в первый день тепло получат порядка 500 из 2 902 многоквартирных домов», — сообщили в мэрии.

Напомним, запитать все дома должны до конца недели, график подключения отопления GOROD48 опубликовал накануне. При этом пусконаладочные работы и регулировка отопления в самих домах продолжатся до 13 ноября.

По СанПиНу и ГОСТу, в жилых комнатах температура не должна быть ниже +18 градусов, в угловых комнатах — не ниже +20.
отопление
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Сокол
24 минуты назад
Ни горячей воды, ни намёка на отопление, хотя по графику сегодня.
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гостья
29 минут назад
Пора пересмотреть СанПиН и ГОСТ. Температура в квартире должна быть выше +20, чтобы ходить дома в лёгкой одежде. Тем более при таких высоких тарифах.
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Сокол
29 минут назад
Ни горячей воды, ни намёка на отопление, хотя по графику сегодня.
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28микр
34 минуты назад
Тепло
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Лиза
35 минут назад
На ул. 8 Марта дали сегодня отопление.
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Нервная мать
45 минут назад
Выключите, пожалуйста, отопление, дети мокрые на холод на улицу выбегают.
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мама, дорогая
38 минут назад
Вентили перекрой на батареях, сразу станет нормально в квартире.
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Гагарина 2
сегодня, 16:58
Если разрешили пусконаладочные работы до 13 ноября, то наша УК Перспектива раньше палец о палец не ударит. Очень отвратительно работает.
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Житель
сегодня, 16:55
Кому-то дали а у кого-то и горячая вода пропала. Зато без происшествий во как.
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Елена
сегодня, 16:49
Я с вами, Водопьянова, 14.
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Гость
сегодня, 16:43
В связи с проведением ремонтных работ на сетях, по адресу г. Липецк, ул. Германа Титова, возможны ограничения в поставке горячей воды. Планируемая дата окончания работ 23:00 19.10.2026. Уже второй месяц без горячей воды ! Ау ! Администрация !!!
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