Липецким семиклассникам раздали устаревшие учебники обществознания

Хотя обществознание теперь изучается только в 9–11 классах.

Прокурора Правобережного района Липецка внесла представление в адрес директора одной из липецких школ. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в этой школе семиклассникам раздали устаревшие учебники по обществознанию, которые не соответствуют стандартам в сфере образования, а нормы права, указанные в тексте учебника, больше не действуют.Более того, с 1 сентября 2026 года дисциплина «Обществознание» в российских школах не преподаётся в седьмом классе, а изучается только в 9–11 классах. Но в липецкой школе этого почему-то не знали.После вмешательства прокуратуры обществознание было исключено из учебного плана седьмого класса, а два сотрудника школы привлечены к дисциплинарной ответственности.