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Общество
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58 минут назад
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Липецким семиклассникам раздали устаревшие учебники обществознания
Хотя обществознание теперь изучается только в 9–11 классах.
Более того, с 1 сентября 2026 года дисциплина «Обществознание» в российских школах не преподаётся в седьмом классе, а изучается только в 9–11 классах. Но в липецкой школе этого почему-то не знали.
После вмешательства прокуратуры обществознание было исключено из учебного плана седьмого класса, а два сотрудника школы привлечены к дисциплинарной ответственности.
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