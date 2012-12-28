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437
58 минут назад
5

Липецким семиклассникам раздали устаревшие учебники обществознания

Хотя обществознание теперь изучается только в 9–11 классах.

Прокурора Правобережного района Липецка внесла представление в адрес директора одной из липецких школ. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в этой школе семиклассникам раздали устаревшие учебники по обществознанию, которые не соответствуют стандартам в сфере образования, а нормы права, указанные в тексте учебника, больше не действуют.

Более того, с 1 сентября 2026 года дисциплина «Обществознание» в российских школах не преподаётся в седьмом классе, а изучается только в 9–11 классах. Но в липецкой школе этого почему-то не знали.

После вмешательства прокуратуры обществознание было исключено из учебного плана седьмого класса, а два сотрудника школы привлечены к дисциплинарной ответственности.
школа
образование
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Тетя Мотя
14 минут назад
Город спекулируют все причом тут бизнес металлургический частники
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Жесть
6 минут назад
Сама то хоть поняла, что написала???
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Ольга
17 минут назад
Биологию в 26 школе раздали. Учебник пахнет как-будто проводкой тлеющей.... а ведь он не новый, сидеть рядом невозможно. При этом не сразу понятно, откуда такой запах. Отправить его на экспертизу чтоль...
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Ольга
19 минут назад
Биологию в 26 школе раздали. Учебник пахнет как-будто проводкой тлеющей.... а ведь он не новый, сидеть рядом невозможно. При этом не сразу понятно, откуда такой запах. Отправить его на экспертизу чтоль...
Ответить
Точняк
37 минут назад
В старых учебниках не указано 74% доверия))))
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