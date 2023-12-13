Происшествия

21 минуту назад

Охотинспектора задержали с двумя убитыми косулями

3 287
#браконьерство #охота
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Охотинспектора задержали с двумя убитыми косулями

Оперативная разработка велась два месяца.

Минувшей ночью в Задонском заказнике был задержан подозреваемый в браконьерстве охотинспектор и его товарищ. Мужчины отправились на незаконную охоту на служебной машине и застрелили две косули. У задержанных нашли нарезное охотничье оружие с прицелом ночного видения и глушителем.

Как сообщает пресс-служба Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, ещё два месяца назад на «горячую линию» управления поступила информация о случаях незаконной охоты на территории Задонского района. Звонивший упомянул при этом и охотинспектора.

С тех пор велась оперативная разработка. Прошедшей ночью предполагаемые браконьеры в очередной раз вышли на дело. В момент задержания они пытались скрыться и оказать сопротивление.

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В действиях товарищей усматриваются признаки сразу двух уголовных преступлений — незаконной охоты и применения насилия в отношении представителя власти.

Оружие и туши косуль изъяты. По предварительной оценке, причиненный животному миру ущерб составил около 160 000 рублей.

Материалы переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота» и статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Фото -  vk.com/ohotnadzor48
3 287
#браконьерство #охота
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Комментарии (3)

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Житель

6 минут назад
Свои своих ловили?
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А лександр

12 минут назад
В действиях чьих товарищей?
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Очередной

12 минут назад
оборотень.
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