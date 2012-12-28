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Происшествия
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сегодня, 10:50
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15-летняя школьница пошла на пленэр и упала в открытый колодец
Девочке-подростку диагностировали рваную рану ноги. Теперь администрация Липецкого округа и Боринский сельсовет выплатит ей компенсацию в 30 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, дело было ещё в июне 2023 года. 15-летняя девочка-художник вместе с учителем пошла на пленэр и упала в открытый колодец на улице Демьяна Бедного в селе Боринское.
Ей диагностировали ушибленную рваную рану правой ноги, было назначено комплексное лечение и наложены швы. Но девочка чудом избежала более серьезных травм — в открытым колодце торчал какой-то штырь, и если бы девочка напоролась на него — были бы ещё более серьёзные последствия.
Выяснилось, что колодец — заброшенный, бесхозный. Поскольку он никому не принадлежит, прокурор внес в адрес главы муниципалитета представление. После этого доступ к колодцу закрыли. А теперь с администраций Липецкого округа и сельского поселения Боринский сельсовет взыскана компенсация морального вреда в 30 000 рублей.
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