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сегодня, 17:44
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За предложение взятки пришлось заплатить в девять раз больше её суммы

И втрое больше, чем штраф за выезд на встречку, которого водитель пытался избежать.

В Ельце 23-летний водитель выслушал приговор за покушение на мелкое взяточничество (по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ).

21 января этого года водитель автомобиля «ВАЗ 21101» попался инспектору ДПС на нарушении — выехал на встречную полосу. Чтобы на него не составили административный протокол, водитель передал полицейскому взятку двумя купюрами — 2000 и 500 рублей. Но инспектор деньги не взял и сообщил обо всём в ОМВД России по Елецкому району.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате водителя осудили по уголовной статье и оштрафовали на 20 000 рублей. Сама взятка также была конфискована в доход государства. Итого предложение взятки обошлось в 22 500 рублей — в 9 раз больше её суммы. А ещё это гораздо дороже, чем штраф за выезд на встречку по части четвёртой статьи 12.15 КоАП, которого водитель пытался избежать: санкции этой статьи — штраф в 7500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
покушение
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Комментарии (1)

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не-а чё
сегодня, 18:03
Только тупые не понимают,что проще и дешевле не нарушать.
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