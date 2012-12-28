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Происшествия
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сегодня, 17:44
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За предложение взятки пришлось заплатить в девять раз больше её суммы
И втрое больше, чем штраф за выезд на встречку, которого водитель пытался избежать.
21 января этого года водитель автомобиля «ВАЗ 21101» попался инспектору ДПС на нарушении — выехал на встречную полосу. Чтобы на него не составили административный протокол, водитель передал полицейскому взятку двумя купюрами — 2000 и 500 рублей. Но инспектор деньги не взял и сообщил обо всём в ОМВД России по Елецкому району.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате водителя осудили по уголовной статье и оштрафовали на 20 000 рублей. Сама взятка также была конфискована в доход государства. Итого предложение взятки обошлось в 22 500 рублей — в 9 раз больше её суммы. А ещё это гораздо дороже, чем штраф за выезд на встречку по части четвёртой статьи 12.15 КоАП, которого водитель пытался избежать: санкции этой статьи — штраф в 7500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
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