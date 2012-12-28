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Липецкая вечЁрка: разборки директора и водителя, минирование школ и грибной снегопад
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Общество
120
18 минут назад
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Липецкая вечЁрка: разборки директора и водителя, минирование школ и грибной снегопад

Сегодня, 9 апреля, стало известно о скандале в Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных, спецслужбы проверяли сообщения о минировании, и горожане хвалятся урожаем грибов.

Нешуточные страсти кипят в Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных. Водитель Владимир Крысанов обвинил главного ветеринарного врача Липецка Владимира Завьялова в избиении. При этом последний уверяет, что не бил подчиненного, напротив, тот сам на него напал — разбил губу.

Ссора началась из-за того, что четверым водителям предложили заняться непрофильным делом — выкопать яму под железобетонное кольцо для слива воды. Без дела водители оказались потому, что в организации начали тестировать сервис «Гостакси». Не все захотели «месить грязь». Слово за слово, участники конфликта распустили руки. Так это было или не так, доподлинно неизвестно — все произошло один на один. Теперь в этой истории будут разбираться в полиции и прокуратуре. Побои сняли обе стороны.

Тема зацепила комментаторов GOROD48, они оставили более полусотни заметок.

«Молодец мужик. А то так и крепостное право скоро вернут», — похвалил комментатор.

«А в целом получилась неплохая первоапрельская шутка», — заметил Шутник.

«Прекрасный сюжет для Фитиля. Жалко что снимать перестали», — добавил Эх.

«Сразу видно — наглец. Деньги добровольно не захотел сдавать и отказался чужую работу делать. Уму непостижимо. И ведь даже не уволят. Сразу видно, начальник широкой души верующий человек», — съязвил Житель.

«Недавно писали что один работодатель в своего работника из травмата пальнул», — легко отделался, напомнил Чему удивляться.

У сотрудников спецслужб сегодня был тяжелый день. В Липецке они проверяли сообщения о  минировании автовокзала и всех городских школ, в Лебедяни — педагогического колледжа.

Новости о минированиях, кстати, не пользовались повышенной популярностью, возможно, мы начали к ним привыкать. А комментаторы сообщили, что в некоторых школах и занятия прерывать не стали.

« В 19 гимназию распоряжений никаких не поступало. Дети в школе», — сообщила Елена.

«Школа 18 тоже не в курсе?», — добавил Гость.

Накануне GOROD48 пошутил, что в Липецке прошел грибной снег — во время снегопада светило солнце. А сегодня шутка оказалась явью — грибники начали хвалиться урожаем — фотографиями с ведрами сморчков.



Напомним, что сморчки — это условно-съедобные грибы.

«О, это будущие клиенты токсикологии. В ведре с ножиком — ядовитые строчки», — предупредил я.

«Условно съедобные. Если не уметь готовить, можно и отравиться», — уточнил Безмасочник.

«А некоторые забеременеть могут». — считает Оптимист.

Завтра в Липецке немного потеплеет. По прогнозам синоптиков, — от +5 до +7 градусов.

И обратите внимание, следователи ищут людей, которых на улицах избивали подростки. Пострадавшие могут позвонить по телефонам:  8 (4742) 35-71-30, 8-904-280-0520 или в полицию 02.
вечЁрка
побои
минирование
грибы
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Комментарии (1)

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Электорат
12 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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