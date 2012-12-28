Липецкая вечЁрка: разборки директора и водителя, минирование школ и грибной снегопад

Сегодня, 9 апреля, стало известно о скандале в Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных, спецслужбы проверяли сообщения о минировании, и горожане хвалятся урожаем грибов.