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Происшествия
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15 минут назад
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В Липецке и области снова проверяют сообщения о минировании
Сообщения с угрозами поступили в колледж и автовокзал.
Утром сообщение о минировании получил и лебедянский педагогический колледж.
Напомним, 8 апреля такие сообщения получили автовокзал, лицей №4, Городской ДК в Данкове и школа №61 в Липецке. Эти сообщения не подтвердились.
7 апреля экстренные службы проверяли в Липецке автовокзал, школы №№24 и 34, ТЭЦ-2 и финансовый университет и филиал РАНХиГС, детские сады №№7 и 8 в Данкове.
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