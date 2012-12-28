В Липецке и области снова проверяют сообщения о минировании

Сообщения с угрозами поступили в колледж и автовокзал.



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Второе с начало недели сообщение о минировании поступило в администрацию липецкого автовокзала. Здание и территория вокзала проверяются, а рейсы на время проверки приостановлены.Утром сообщение о минировании получил и лебедянский педагогический колледж.Напомним, 8 апреля такие сообщения получили автовокзал, лицей №4, Городской ДК в Данкове и школа №61 в Липецке. Эти сообщения не подтвердились.7 апреля экстренные службы проверяли в Липецке автовокзал, школы №№24 и 34, ТЭЦ-2 и финансовый университет и филиал РАНХиГС, детские сады №№7 и 8 в Данкове.