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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области от -7 ночью до +8 днем

Осадки прекратятся.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, преимущественно без осадков, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут лишь местами 11 и 12 апреля. 
Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 апреля – 2-4 градуса тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы, 12 апреля — 5-6 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до -7 градусов, днем — от +3 до +8 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от -3 до -5 градусов, днем — от +5 до +7 градусов.

День 10 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 9 градусов мороза. 

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Комментарии (2)

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Котэ дяди Фёдора
сегодня, 19:43
Днем тепло +8. Поэтому Запорожца надо ночью укрывать. Ночью же -7!
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Костья
сегодня, 19:28
Какие же душевные мучения с этим снегом. Сегодня свой «Запорожец» весь день укрывал одеялами.
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