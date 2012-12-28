В Липецкой области от -7 ночью до +8 днем

Осадки прекратятся.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, преимущественно без осадков, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут лишь местами 11 и 12 апреля.Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 апреля – 2-4 градуса тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы, 12 апреля — 5-6 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до -7 градусов, днем — от +3 до +8 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от -3 до -5 градусов, днем — от +5 до +7 градусов.День 10 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 9 градусов мороза.