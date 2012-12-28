Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия
Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Происшествия
На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Фронтовики присоединились к спасению розового сквера
Общество
Липчане шлют видео текущей из сетей воды
Общество
В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект
Общество
Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе
Общество
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
Ссора из-за громкого телевизора закончилась поножовщиной
Происшествия
Читать все
Борьба прокуратуры со строящим кафе бизнесменом продолжилась
Общество
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
Общество
То потухнет, то погаснет: подрядчик мэрии сначала засыпал, а потом откопал люк ливневой канализации
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Погода в Липецке
На козырьке аптеки загорелся мусор
Общество
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
Отдых у реки закончился кражей денег со счёта
Происшествия
Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
Происшествия
39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице
Происшествия
Читать все
Происшествия
466
34 минуты назад

39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице

В нанесении смертельных побоев подозревают его собутыльника.

7 июля в Ельце в больнице от открытой черепно-мозговой травмы скончался 39-летний мужчина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по подозрению в причинении смертельных побоев задержан ранее судимый ельчанин, с которым потерпевший вместе выпивал в частном доме в переулке Второй Ламской. По версии следствия, в ходе конфликта он нанёс собутыльнику удар черенком от лопаты.

Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Санкции этой статьи — до 15 лет лишения свободы. 
конфликт
побои
0
2
1
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru