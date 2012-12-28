39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице

В нанесении смертельных побоев подозревают его собутыльника.

7 июля в Ельце в больнице от открытой черепно-мозговой травмы скончался 39-летний мужчина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по подозрению в причинении смертельных побоев задержан ранее судимый ельчанин, с которым потерпевший вместе выпивал в частном доме в переулке Второй Ламской. По версии следствия, в ходе конфликта он нанёс собутыльнику удар черенком от лопаты.Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Санкции этой статьи — до 15 лет лишения свободы.