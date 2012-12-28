Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
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Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
Происшествия
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34 минуты назад
39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице
В нанесении смертельных побоев подозревают его собутыльника.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по подозрению в причинении смертельных побоев задержан ранее судимый ельчанин, с которым потерпевший вместе выпивал в частном доме в переулке Второй Ламской. По версии следствия, в ходе конфликта он нанёс собутыльнику удар черенком от лопаты.
Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Санкции этой статьи — до 15 лет лишения свободы.
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