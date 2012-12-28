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сегодня, 09:34
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Дело об убийстве в камере СИЗО рассмотрит липецкий суд
По данным следствия, обвиняемый жестоко избил сокамерника. От полученных травм тот умер.
По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемый, жестоко избил сокамерника. От полученных травм тот умер в больнице. Мотивом избиения стала личная неприязнь.
«Обвиняемый ранее судим за убийство и хищения. Вину в особо тяжком преступлении не признал, выдвинув версию о непричастности.
Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в числе которых видеозаписи с камер наблюдения, что позволило уголовное дело направить для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Санкция вменяемой обвиняемому статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. При этом отягчающим наказание обстоятельством для обвиняемого является рецидив преступлений.
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