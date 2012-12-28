Дело об убийстве в камере СИЗО рассмотрит липецкий суд

По данным следствия, обвиняемый жестоко избил сокамерника. От полученных травм тот умер.

СК завершил расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшем его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В преступлении обвиняется житель Липецкой области, содержавшийся в следственном изоляторе.По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемый, жестоко избил сокамерника. От полученных травм тот умер в больнице. Мотивом избиения стала личная неприязнь.«Обвиняемый ранее судим за убийство и хищения. Вину в особо тяжком преступлении не признал, выдвинув версию о непричастности.Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в числе которых видеозаписи с камер наблюдения, что позволило уголовное дело направить для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.Санкция вменяемой обвиняемому статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. При этом отягчающим наказание обстоятельством для обвиняемого является рецидив преступлений.