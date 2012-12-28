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Общество
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36 минут назад
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Для компенсации застройки Зеленого острова в реку выпустят мальков стерляди
Но почему-то в Дон и в пределах Воронежской области!
Во исполнение предписания МКУ «Управление строительства Липецка» объявило торги на поиск подрядчика с начальной ценой контракта в 312 750 рублей.
В техническом задании к проекту контракта сказано, что подрядчик должен выпустить в Дон до 30 ноября молодь весом всего от 1,5 грамм. И сделать это даже не в Липецке, а в Воронежской области. Почему? Ответа на это у заказчика мы не получили. Но узнали, что городское управление строительства просило Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству заменить стерлядь на молодь карпа или сазана, чтобы выпустить ее именно в реку Воронеж в черте Липецка, но получило отказ.
Этот парадокс не первый. Когда октябре 2022 года более полумиллиона мальков толстолобика выпустили в реку Воронеж прямо на Новолипецком пляже, это называлось компенсационным мероприятием программы… реабилитации реки Быстрая Сосна! Объяснялся этот факт какими-то соображениями работников Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, непонятными простым смертным. Ну действительно, каким образом оседлый толстолобик из реки Воронеж попадет в Быструю Сосну? Тогда на этот вопрос не смог ответить даже курировавший АПК вице-губернатор Игорь Кремнев.
На Зеленом острове строится спортивный городок для занятий баскетболом, мини-футболом, пляжным футболом, бадминтоном и волейболом, воркаутом, падел-тенисом, большим и настольным теннисом и даже йогой с бочче.
Стройка ценой 250 миллионов рублей предполагает также благоустройство и озеленение 30,5 тысяч кв. м территории. Подрядчик, ульяновское ООО «ДСК СТАНДАРТ», намерен сдать объекты во втором квартале этого года.
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