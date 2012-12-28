Липецкий подросток перевел мошенникам деньги, «спасая» отца от обвинений в финансировании террористов
Общество
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38 минут назад
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Десятки улиц в центре Липецка залило водой. Расследование
Бдительная липчанка выяснила, почему на наших дорогах сегодня «шелест волн разорвал тишину».
Читательница GOROD48 решила провести своё расследование и понять, откуда «вытекают небалансы». Выяснилось, что город заливает из «источника», который начал бить прямо из-под земли рядом с домом на улице Октябрьской, 74.
Добавим, что сетям в этом районе города больше 50 лет, и порывы на них стали обыденностью.
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