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В заповеднике Галичья Гора пошли первые грибы, цветут крокусы и пролеска
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Два человека пострадали в перевернувшейся машине в Чаплыгинском районе
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482
38 минут назад
5

Десятки улиц в центре Липецка залило водой. Расследование

Бдительная липчанка выяснила, почему на наших дорогах сегодня «шелест волн разорвал тишину».

Жители улиц в районе стадиона «Металлург» сегодня ощутили себя венецианцами. По улицам Коммунальной, Фрунзе, Барашева текут потоки воды, где-то струясь возле бордюров, а в других местах разливаясь во всю ширь проезжей части.

Читательница GOROD48 решила провести своё расследование и понять, откуда «вытекают небалансы». Выяснилось, что город заливает из «источника», который начал бить прямо из-под земли рядом с домом на улице Октябрьской, 74.

Добавим, что сетям в этом районе города больше 50 лет, и порывы на них стали обыденностью.
порыв
коммунальная авария
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
креативный
2 минуты назад
А искусственный интеллект устранит прорыв?
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48
8 минут назад
2 года назад с другой стороны этого дома также текло. Звонил - перекрыли через 3 дня.
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А шо
13 минут назад
Случилось?Это шо прорыв трубы,или рывок?
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Р
11 минут назад
Это результат деятельности ер
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Гость
22 минуты назад
Ждите в квитанциях перерасчёт, за не балансы, готовьте бабосики, ресурсным организациям!
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