Десятки улиц в центре Липецка залило водой. Расследование

Бдительная липчанка выяснила, почему на наших дорогах сегодня «шелест волн разорвал тишину».

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Жители улиц в районе стадиона «Металлург» сегодня ощутили себя венецианцами. По улицам Коммунальной, Фрунзе, Барашева текут потоки воды, где-то струясь возле бордюров, а в других местах разливаясь во всю ширь проезжей части.Читательница GOROD48 решила провести своё расследование и понять, откуда «вытекают небалансы». Выяснилось, что город заливает из «источника», который начал бить прямо из-под земли рядом с домом на улице Октябрьской, 74.Добавим, что сетям в этом районе города больше 50 лет, и порывы на них стали обыденностью.