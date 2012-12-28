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Упавшего в лог с семиметровой высоты школьника переводят из реанимации в обычную палату
Происшествия
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24 минуты назад
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Упавшего в лог с семиметровой высоты школьника переводят из реанимации в обычную палату
В хирургическое отделение перевели и подростка, которого ударил ножом дед.
Оба пациента перенесли серьезные операции. По состоянию на сегодня жизнь мальчиков вне опасности.
Как сообщили GOROD48 в клинике, школьника с ножевым ранением вчера перевели из реанимации в обычную больничную палату, а сегодня этот же маршрут проделает подросток с компрессионным переломом позвоночника.
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