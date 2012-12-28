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24 минуты назад
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Упавшего в лог с семиметровой высоты школьника переводят из реанимации в обычную палату

В хирургическое отделение перевели и подростка, которого ударил ножом дед.

На этой неделе хирурги и врачи-реаниматологи областной детской больницы выхаживали одновременно двух тяжелых пациентов — 13-летнего мальчика, сломавшего позвоночник при падении с семиметровой высоты в лог у парка Победы в Липецке и 15-летнего подростка, которому в Вешаловке вонзил нож в грудь его двоюродный дед.

Оба пациента перенесли серьезные операции. По состоянию на сегодня жизнь мальчиков вне опасности.

Как сообщили GOROD48 в клинике, школьника с ножевым ранением вчера перевели из реанимации в обычную больничную палату, а сегодня этот же маршрут проделает подросток с компрессионным переломом позвоночника.
падение с высоты
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Комментарии (1)

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Катерина
6 минут назад
Мальчикам скорейшего выздоровления. А к родителям вопросы. К родителям и бабушке мальчика, оставившего ребёнка в заведомо опасной ситуации.
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