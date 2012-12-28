11-летний мальчик скинул мошенникам фотографии банковской карты матери

После чего с карты было списано 90 000 рублей.

ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта женщины 90 000 рублей (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ). По данным следствия, 11-летний мальчик при покупке игрового персонажа в виртуальной игре переслал неизвестному фотографию банковской карты матери и с неё тут же были украдены деньги.«В полицию поступило сообщение от матери несовершеннолетнего мальчика о краже денег с ее счета. Женщина пояснила, что на ее телефоне установлено приложение, в котором её 11-летний сын захотел прокачать ее игровой персонаж. Для этого нужно было внести деньги на электронный кошелёк. Далее для общения с «разработчиками» игры нужно было установить мессенджер на телефон, что несовершеннолетний ельчанин и сделал. В ходе переписки мошенник попросил ребёнка скинуть данные банковской карты. Мальчик выполнил указание, после чего карты было списано 90 000 рублей», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.