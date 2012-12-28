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55 минут назад
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11-летний мальчик скинул мошенникам фотографии банковской карты матери

После чего с карты было списано 90 000 рублей.

ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта женщины 90 000 рублей (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ). По данным следствия, 11-летний мальчик при покупке игрового персонажа в виртуальной игре переслал неизвестному фотографию банковской карты матери и с неё тут же были украдены деньги.

«В полицию поступило сообщение от матери несовершеннолетнего мальчика о краже денег с ее счета. Женщина пояснила, что на ее телефоне установлено приложение, в котором её 11-летний сын захотел прокачать ее игровой персонаж. Для этого нужно было внести деньги на электронный кошелёк. Далее для общения с «разработчиками» игры нужно было установить мессенджер на телефон, что несовершеннолетний ельчанин и сделал. В ходе переписки мошенник попросил ребёнка скинуть данные банковской карты. Мальчик выполнил указание, после чего карты было списано 90 000 рублей», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Бабка Первая
40 минут назад
Я про то и писала здесь, что у такого большого ребёнка должна быть своя карта. Пусть учится распоряжаться подаренными ему парой тысяч. А мамины-папины карты и средства в идеале должны быть недоступны, потому что к ребёнку могут прийти глупые гости.
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могут
20 минут назад
прийти НЕ глупые гости
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Бабка Первая
8 минут назад
прийти НЕ глупые гости Могут. Но в 11 лет, как видим, большинство детей ещё глуповаты.
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