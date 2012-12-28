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27 минут назад
2

Секретный репортаж о лестнице в Каменном логу

Ремонт лестницы, соединяющей улицу Ворошилова и улицы на дне лога, осложнен рельефом. Почти все работы придется проводить вручную.

«Сделайте секретный репортаж, лестница Ворошилова-Городище, разумеется никаких работ там не ведется. Как объявил Ченцов о начале работ, так всё и замерло», — написал нам один из читателей.



Делать секретный репортаж мы отправились сегодня утром. Работы велись, но не сказать, что уж очень активно: двое рабочих демонтировали ступени.

— Бетон хороший, тяжело идет! — сказал один из них.







Ситуацию GOROD48 пояснил главный смотритель Липецка Виталий Лесных.

— Сейчас подрядчик работает с геодезистом, «разбивает» лестницу на пролеты, чтобы в них было одинаковое количество ступеней, и площадки были одинаковыми. Демонтажные работы начались там, где мы точно знаем, что будет. Для пролетов и площадок придется больше бить бетона. Далее подрядчик пробурит сваи и установит металлоконструкции. Объект сложный, техника к лестнице подъехать не может, а на косогоре ни трактор, ни кран поставить нельзя. Так что, почти все работы будут делаться вручную. Бетон подавать, если не вручную, то лотки городить и бетон вниз самотеком пускать, — рассказал Виталий Лесных.

Напомним, история с ремонтом этой лестницы длится уже не первый год. Еще летом 2023 года мэрия заключила контракт стоимостью 4,457 миллиона рублей с ООО «Комфорт Л». Но тогда лестницу только покрасили, но не отремонтировали — ее размыло вешними водами. Новый контракт предусматривает фактически строительство новой металлической лестницы.
лестница
Каменный Лог
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Комментарии (2)

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Татьяна
6 минут назад
Ё-мое. Где я была?Покрасить лестницу за 4,5 миллиона. Я б одна за миллион покрасила. И даже мешок цемента купила бы, подмазать ступеньки для видимости красоты
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...
8 минут назад
За 4,457млн.рублей ООО "Комфорт Л" только лестницу покрасили!!!! Неплохо!!!!
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