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сегодня, 14:41
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Лестница в логу: покрашена, но не отремонтирована

Мэрия нашла подрядчика для ремонта лестницы, но оказалось, что ее напрочь размыло вешними водами.

«Несколько лет назад мы уже обращались с данной проблемой, и вроде бы даже нашёлся подрядчик, который должен был помочь. Единственная дорога — лестница, по которой жители улиц Трудовой, Большие Ключи, Малые Ключи поднимаются на улицу Толстого на работу, водят детей в садик и школу находится в опасном для жизни состоянии. Вместо ремонта лестницу просто покрасили. Там полностью отсутствует уличное освещение, ступеньки провалились, торчит проволока, асфальт смыло. Очень просим помочь с данной проблемой», — с такой жалобой к GOROD48 обратились жители Липецка.

О полуразрушенном состоянии этой лестницы GOROD48 сообщал еще летом прошлого года. Тогда администрация Липецка рассказала о заключении контракта на ее ремонт, со сроком исполнения в августе 2024 года. Но начать ремонт, подрядчик, «УК «Комфорт-Л», не успел — весной лестницу размыло талыми водами.

В апреле мэрия создала специальную комиссию по обследованию лестницы. Эта комиссия увидела все то, на что сегодня пожаловались GOROD48 липчане.







«Члены комиссии выявили значительные повреждения несущих конструкций лестничного спуска, не входящих в состав ремонтных работ в рамках исполнения контракта. Повреждения произошли в период весеннего паводка. Поэтому в рамках заключенного контракта выполнить ремонтные работы не представилось возможным. В связи с этим было принято решение о расторжении контракта в части исполнения обязательств по обустройству объекта «Пешеходная зона в районе ул. Толстого, 28», — сообщили в мэрии.

Новый аукцион администрация города собирается объявить до 31 октября.
лестница
Каменный лог
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Ветеран
7 минут назад
Надо знать, что такое «УК «Комфорт-Л» тогда никто не будет удивляться. Удивительно другое - кто доверил проект этой УК
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Начальника.
31 минуту назад
Я такой проект видел в горной местности Таджикистана. Но там правда без этой радужный раскраски он был.
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Лиза
41 минуту назад
Пройти по такой лестнице равносильно покорению Эвереста.
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Гость
54 минуты назад
Как я и говорил в прошлом очерке по неё. Два таджики койлом вырубить ступеньки и на этом дело закончится. Им же по ней не ходить, хорошо что снизу доски прилепили.
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Лиза
сегодня, 15:08
И как ходить по такой лестнице? Ноги ломать?!!!
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26-й
сегодня, 15:08
ЛЯПОТА!!!!!!!
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Жемчужина
сегодня, 15:00
черноземья.
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смотритель зоопарка
сегодня, 14:57
вот это прикол))) покрасили так покрасили, размыли так размыли, или отмыли очередной раз)
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Ссёлки
сегодня, 14:54
Надо знать где жить,а не в оврагах.
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