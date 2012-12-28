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Общество
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сегодня, 14:41
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Лестница в логу: покрашена, но не отремонтирована
Мэрия нашла подрядчика для ремонта лестницы, но оказалось, что ее напрочь размыло вешними водами.
О полуразрушенном состоянии этой лестницы GOROD48 сообщал еще летом прошлого года. Тогда администрация Липецка рассказала о заключении контракта на ее ремонт, со сроком исполнения в августе 2024 года. Но начать ремонт, подрядчик, «УК «Комфорт-Л», не успел — весной лестницу размыло талыми водами.
В апреле мэрия создала специальную комиссию по обследованию лестницы. Эта комиссия увидела все то, на что сегодня пожаловались GOROD48 липчане.
«Члены комиссии выявили значительные повреждения несущих конструкций лестничного спуска, не входящих в состав ремонтных работ в рамках исполнения контракта. Повреждения произошли в период весеннего паводка. Поэтому в рамках заключенного контракта выполнить ремонтные работы не представилось возможным. В связи с этим было принято решение о расторжении контракта в части исполнения обязательств по обустройству объекта «Пешеходная зона в районе ул. Толстого, 28», — сообщили в мэрии.
Новый аукцион администрация города собирается объявить до 31 октября.
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