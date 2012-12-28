Деревья сносят на проспекте 60 лет СССР. вырубка проходит на месте теплотрассы.

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Липчане возмутились вырубкой деревьев на проспекте 60 лет СССР рядом с долгостроем, между домами № 2 и 6.«Все деревья попилили: липы, яблони, тополя. Теплотрассу проводят к новым домам, а мы что, нелюди?! Спилили столько тополей, вековые стояли!», — негодуют жители района.Липчане оказались правы, деревья срубили из-за строительства теплотрассы, которую тянут к двум многоквартирным домам. При этом вырубка законна.В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что девять деревьев (тополя, ивы и липы) сносит ООО «СК «БАСТИОН». Компания внесла в городской бюджет 76 500 рублей — восстановительную стоимость снесенных деревьев.