Во время драки у липчанина украли пистолет

Мужчина обронил оружие во время потасовки с родственником, и его тут же подобрал его знакомый.

Полицейские задержали 45-липчанина, укравшего у знакомого пистолет.«В феврале в отдел полиции № 3 обратился 46-летний мужчина, который сообщил, что при неизвестных ему обстоятельствах из его квартиры было похищено огнестрельное оружие ограниченного поражения. Ущерб потерпевший оценил в 25 000 рублей. Под подозрение попал неработающий 45-летний липчанин. Вместе со знакомыми и родственниками потерпевшего он помогал ему с переездом. В процессе погрузки вещей у потерпевшего возник конфликт с родственником, перешедший в драку. Подозреваемый заметил, что потерпевший обронил пистолет, и незаметно для всех забрал его», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), cанкции которой — до семи лет лишения свободы.