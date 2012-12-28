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794
сегодня, 09:32
8

Во время драки у липчанина украли пистолет

Мужчина обронил оружие во время потасовки с родственником, и его тут же подобрал его знакомый.

Полицейские задержали 45-липчанина, укравшего у знакомого пистолет.

«В феврале в отдел полиции № 3 обратился 46-летний мужчина, который сообщил, что при неизвестных ему обстоятельствах из его квартиры было похищено огнестрельное оружие ограниченного поражения. Ущерб потерпевший оценил в 25 000 рублей. Под подозрение попал неработающий 45-летний липчанин. Вместе со знакомыми и родственниками потерпевшего он помогал ему с переездом. В процессе погрузки вещей у потерпевшего возник конфликт с родственником, перешедший в драку. Подозреваемый заметил, что потерпевший обронил пистолет, и незаметно для всех забрал его», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), cанкции которой — до семи лет лишения свободы.
оружие
боеприпасы
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Главное
7 минут назад
Чтобы мушка была спилена!
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Ха
28 минут назад
Нарочно не придумаешь
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ттт
28 минут назад
эх, вблизи шашкой надо было!!! раз люди не сильно дорожат дружбой и родственными связями.
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Семейная скрепа
42 минуты назад
Работать с родней такое дело, без травмата никак
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Кракен
58 минут назад
Ношение хранения и кража уголовники оба
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квакен
42 минуты назад
Об сём в статье почему-то не написано
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65+
сегодня, 10:09
Дожили на разговор с родственниками ходят с оружием , по другому не получается . Что за страна .
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Ага
сегодня, 10:09
Стечкина ....
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