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Спорт
411
сегодня, 11:04
9

Разделали под орех

Даже "хет-трик" Гнездюкова не помог многострадальной команде.

«Рязань-ВДВ» в Липецке победила нашу команду – 8:4 и оформила победу в регулярном чемпионате НМХЛ.

А липецкие болельщики словно бы проголосовали ногами «Такой хоккей нам не нужен», на предпоследнюю игру впервые в сезоне пришло даже меньше трёхсот спартанцев (зачёркнуто) зрителей. По протоколу матч смотрели 295 человек.

Замечено: посредственные хоккеисты лучше играют первые матчи сезона, чтобы попасть в состав и последние – чтобы не выгнали из команды. С этой точки зрения «Липецку» не откажешь даже в некотором старании: липчане завершили вничью первый период – 1:1, а в начале второго отыгрались ещё раз – 2:2.

На 27-й минуте рязанский форвард Александр Волохов забросил третью шайбу в ворота Егора Логвина и понеслось.… Уже ко второму перерыву гости сняли все вопросы о победителе – 6:2, третий отрезок превратился в сущую формальность.

В нашей команде нашёлся свой герой - форвард Александр Гнездюков, умудрившийся оформить «хет-трик», ещё одну шайбу забросил Матвей Иванов. Но даже голевые подвиги «одного в поле воина» не улучшили общей унылой картины. Характерна статистика бросков в створ ворот – 40 – 17 в пользу рязанцев – такое же двукратное преимущество, что и по голам. Стало быть, всё закономерно.

Из хороших новостей – сегодня пройдёт повторная игра и этот кошмар закончится. У «Липецка» за весь чемпионат всего 2 набранных очка, предыдущий антирекорд пока принадлежит кишинёвской «Платине», которая в сезоне 2012/13 набрала 3 турнирных балл. Т.е. липчанам сегодня по идее нужны очки, чтобы не стать ещё по одному показателю худшей командой в истории последней лиги России. Надежда, что смилостивится «Рязань», которой уже не важен результат, и что приезжим игрокам «Липецке» не всё равно…
Хоккей
МХК «Липецк»
антирекорд
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Комментарии (9)

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Ссёлки
9 минут назад
У нас развит мини футбол,на большое поле страшно выходить,там же бегать надо.Ещё на мотодрыкалках возле школы могём заезды проводить среди малолеток.
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Совет дня
сегодня, 11:19
Зачем Липецку хоккей? Пусть в водители идут работать. Команду распустить. Зачем зря большие деньги тратить?
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омсквич
24 минуты назад
Также как и зачем Липецку футбол, трамвай, вокзал, зеленый остров, турист... А ведь сколько бы денег высвободилось на более дельные вещи
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Совет
10 минут назад
Также как и зачем Липецку футбол, трамвай, вокзал, зеленый остров, турист... А ведь сколько бы денег высвободилось на более дельные вещи Вокзал нужен. Должны же люди в поездах ездить. За лучшей жизнью. И трамвай нужен, который, практически, уже убили в городе. А вот на "Остров" слишком много денег уходит, а результаты не слишком видны. В городе слишком много других проблем.
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дилетант
сегодня, 11:10
получается что сборная СССР в первом матче суперсерии 72 разделала под орех канаду?
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Коммунист
33 минуты назад
Да. А потом наоборот.
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Липчанин
сегодня, 11:08
На мини футбол ходит меньше народу:-)
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RUKA
сегодня, 11:21
Там свои проблемы - удалённый зал в тьмутаракани и никакая реклама матчей. Но Липецк никогда и не был мини-футбольным городом. А хоккейным его можно было назвать ещё не так давно.
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Dima
49 минут назад
Там свои проблемы - удалённый зал в тьмутаракани и никакая реклама матчей. Но Липецк никогда и не был мини-футбольным городом. А хоккейным его можно было назвать ещё не так давно. В точку
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