Разделали под орех

Даже "хет-трик" Гнездюкова не помог многострадальной команде.

«Рязань-ВДВ» в Липецке победила нашу команду – 8:4 и оформила победу в регулярном чемпионате НМХЛ.А липецкие болельщики словно бы проголосовали ногами «Такой хоккей нам не нужен», на предпоследнюю игру впервые в сезоне пришло даже меньше трёхсот спартанцев (зачёркнуто) зрителей. По протоколу матч смотрели 295 человек.Замечено: посредственные хоккеисты лучше играют первые матчи сезона, чтобы попасть в состав и последние – чтобы не выгнали из команды. С этой точки зрения «Липецку» не откажешь даже в некотором старании: липчане завершили вничью первый период – 1:1, а в начале второго отыгрались ещё раз – 2:2.На 27-й минуте рязанский форвард Александр Волохов забросил третью шайбу в ворота Егора Логвина и понеслось.… Уже ко второму перерыву гости сняли все вопросы о победителе – 6:2, третий отрезок превратился в сущую формальность.В нашей команде нашёлся свой герой - форвард Александр Гнездюков, умудрившийся оформить «хет-трик», ещё одну шайбу забросил Матвей Иванов. Но даже голевые подвиги «одного в поле воина» не улучшили общей унылой картины. Характерна статистика бросков в створ ворот – 40 – 17 в пользу рязанцев – такое же двукратное преимущество, что и по голам. Стало быть, всё закономерно.Из хороших новостей – сегодня пройдёт повторная игра и этот кошмар закончится. У «Липецка» за весь чемпионат всего 2 набранных очка, предыдущий антирекорд пока принадлежит кишинёвской «Платине», которая в сезоне 2012/13 набрала 3 турнирных балл. Т.е. липчанам сегодня по идее нужны очки, чтобы не стать ещё по одному показателю худшей командой в истории последней лиги России. Надежда, что смилостивится «Рязань», которой уже не важен результат, и что приезжим игрокам «Липецке» не всё равно…