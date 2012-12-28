Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Там будет скоро душегубка»!
Общество
В пруду села Мокрое рыбаки обнаружили массовый замор рыбы
Общество
В сарае нашли труп
Происшествия
В Липецком горсовете призывали Фонд капремонта пересесть с «Жигулей» на «БМВ»
Общество
Герман Греф: «Это шедевр»
Общество
Травмированной на скейтплощадке 13-летней девочке выплатят 550 000 рублей
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: сбитый беспилотник, незрячий в логу и как поймать счастье
Общество
Сегодня в Липецке: путешествия души после смерти, почему начальники боятся увольнять бездарей
Общество
Полицейские кинологи работали у «Памятника Чернобыльцам»
Происшествия
Читать все
40-летняя липчанка заплатила мошенникам за улучшение персонажа в «Роблакс» 90 000 рублей
Происшествия
К 2029 году в Липецке станет на 7% меньше школьников
Общество
В Липецке уже начали продавать первоцветы
Общество
Микрорайон «Европейский»: виден свет в конце туннеля
Общество
Липчанка перешла по присланной неизвестным ссылке и у неё тут же украли 27 000 рублей
Происшествия
Угонщика «семёрки» остановил металлический столб
Происшествия
Липчане застраховали свои жизни почти на восемь миллиардов рублей
Экономика
Практико-ориентированный семинар в HR-клубе работодателей
Общество
В Чаплыгине мошенник с сайта объявлений выслушал приговор
Происшествия
В Хлевенском районе после столкновения с грузовиком сгорела «Нексия»
Происшествия
Читать все
Происшествия
497
сегодня, 13:01
2

Липчанка перешла по присланной неизвестным ссылке и у неё тут же украли 27 000 рублей

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта.

Отдел полиции №6 по заявлению 36-летней липчанки возбудил уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».

Женщина рассказала, что в мессенджере «Telegram» ей пришла от неизвестного ссылка, при открытии которой с её расчетного счёта, открытого в «Яндекс Банке», был совершён перевод 27 000 рублей на неизвестный счёт.

— Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Санкции части третьей статьи 158 УК РФ предусматривают до шести лет лишения свободы, — отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
кража
0
0
5
0
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нонка
9 минут назад
Да ладно -выкрутасы ....О чем умолчала ,что искала Что искала -нашла...
Ответить
Ч
57 минут назад
Какая -- то недосказанность ...
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить