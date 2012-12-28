Сегодня в Липецке: путешествия души после смерти, почему начальники боятся увольнять бездарей
40-летняя липчанка заплатила мошенникам за улучшение персонажа в «Роблакс» 90 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 13:01
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Липчанка перешла по присланной неизвестным ссылке и у неё тут же украли 27 000 рублей
Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта.
Женщина рассказала, что в мессенджере «Telegram» ей пришла от неизвестного ссылка, при открытии которой с её расчетного счёта, открытого в «Яндекс Банке», был совершён перевод 27 000 рублей на неизвестный счёт.
— Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Санкции части третьей статьи 158 УК РФ предусматривают до шести лет лишения свободы, — отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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