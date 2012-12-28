Липчанка перешла по присланной неизвестным ссылке и у неё тут же украли 27 000 рублей

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта.

Отдел полиции №6 по заявлению 36-летней липчанки возбудил уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».Женщина рассказала, что в мессенджере «Telegram» ей пришла от неизвестного ссылка, при открытии которой с её расчетного счёта, открытого в «Яндекс Банке», был совершён перевод 27 000 рублей на неизвестный счёт.— Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Санкции части третьей статьи 158 УК РФ предусматривают до шести лет лишения свободы, — отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.