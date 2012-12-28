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Опрокинувшийся павильон не был прикреплен к площадке: в Краснинском районе теперь проверят все остановки
Общество
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28 минут назад
Опрокинувшийся павильон не был прикреплен к площадке: в Краснинском районе теперь проверят все остановки
А виновным грозит дисциплинарная ответственность.
«Установлено, что павильон не был прикреплен к остановочной площадке. Это обстоятельство было упущено муниципалитетом при его монтаже. Прокуратура внесла в адрес главы администрации сельского поселения Краснинский сельсовет представление. Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Проведение работ по надлежащему закреплению конструкции и созданию на остановочном пункте безопасных условий для граждан прокурор взял на контроль. Также по инициативе надзорного ведомства органами местного самоуправления будет проверено состояние всех остановочных пунктов района», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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