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Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Происшествия
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сегодня, 13:46
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В липецких школах снова проверяют информацию о минировании
Это уже второй случай с начала марта.
«Проводится проверка. Для персонала учебных заведений действуют специально разработанные инструкции», — рассказали в правительстве области.
Напомним, что это уже второй случай с начала марта. Неделю назад последовавшая за таким сообщением проверка школ опасности не выявила.
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