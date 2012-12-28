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1068
сегодня, 13:46
6

В липецких школах снова проверяют информацию о минировании

Это уже второй случай с начала марта.

Письма с угрозами о минировании всех школ Липецка поступили на электронную почту ГУ МЧС России по Липецкой области.

«Проводится проверка. Для персонала учебных заведений действуют специально разработанные инструкции», — рассказали в правительстве области.

Напомним, что это уже второй случай с начала марта. Неделю назад последовавшая за таким сообщением проверка школ опасности не выявила.
минирование
подозрительный предмет
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Грсть
сегодня, 15:33
Когда же это безобразие присекут. Пора уж отследить звонки, ведь они пошли на регулярной основе, предполагаю, что от одного и того же человека или какой-то небольшой группы людей. Найти и строго наказать!!!
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Гость
сегодня, 14:59
Что то не заметно все учатся в обычно режиме.
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Сселки
сегодня, 14:47
Как так проверять,только бензин жгут.
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У Вас
сегодня, 14:55
Там охрана и сторож могучий.
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Ученик
сегодня, 14:32
Школьники бомбы приносят в школу и минируют. Да если хотели взорвать ,по тихому взорвали бы.
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Тоже мать
сегодня, 14:12
Номера школы можно уточнить??
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