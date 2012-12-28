Сообщение о минировании всех школ и детсадов Липецка проверяют полицейские

На электронную почту областных управлений МВД и МЧС России поступили сообщения минировании всех школы и детских садов Липецка.— Все учреждения действуют по разработанным для подобных ситуаций инструкциям. Правоохранительные органы проводят проверку в зданиях,— рассказали в администрации города.