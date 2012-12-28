Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Воззвать к совести не получилось: в Ельце решили обнародовать видео с разбившими тумбу хулиганами
Департамент транспорта администрации Липецка могут передать в ведение экономистке, вице-мэру Артемовой
Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
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сегодня, 11:08
Сообщение о минировании всех школ и детсадов Липецка проверяют полицейские
— Все учреждения действуют по разработанным для подобных ситуаций инструкциям. Правоохранительные органы проводят проверку в зданиях,— рассказали в администрации города.
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