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1646
сегодня, 15:53
7

Анна Маркова стала министром здравоохранения Липецкой области без приставки и. о.

В статусе исполняющего обязанности сначала начальника управления здравоохранения, а потом министра Анна Маркова провела больше года.

Анна Маркова назначена министром здравоохранения Липецкой области, соответствующий документ подписал губернатор Игорь Артамонов.

Напомним, Анна Маркова была назначена исполняющей обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области 28 декабря 2023 года. С тех пор ее кандидатура находилась на согласовании в министерстве здравоохранения России.

Анне Марковой 40 лет, она родилась в селе Доброе. В 2008 году закончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. Н. Бурденко. Работала терапевтом в городской больнице № 1 и поликлинике № 6 Липецка, заведующей отделением поликлиники липецкой горбольницы № 3 «Свободный Сокол» и главным врачом Липецкой городской поликлиники № 2. В октябре 2023 года была назначена на должность заместителя начальника облздрава, через несколько месяцев стала исполняющей обязанности руководителя. Она сменила на этом посту Юрия Шуршукова, который теперь руководит Липецким медицинским колледжем.

Анна Маркова замужем, воспитывает двух сыновей.
Анна Маркова
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Комментарии (7)

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Сначала новые
А толку
50 минут назад
Медицина в регионе разваливается, только платные центра растут как грибы, но и в них качество оказания услуг падает и хороших врачей почти нет
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Ну возьмите меня
сегодня, 16:49
А сколько замов у министра, шесть?
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Анна
сегодня, 16:48
В поликлинику нет никакого желания обращаться. С неё ещё хуже чувствуешь.Потеряли мы хорошую добрую медицину.
Ответить
И чё?
сегодня, 16:32
Министр есть. А медицины - то нет!
Ответить
Эх
сегодня, 16:27
А когда здание 1 поликлиники отремонтируют? Министров у нас много, а поликлиники на Советской нет.
Ответить
Да уж
сегодня, 16:14
Одни министры. А лечить людей не кому.
Ответить
Осталось
сегодня, 16:12
Бухгалтеров с экономистами отправить на пенсию,а то у них слишком солидные зарплаты и премии.
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