Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 15:53
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Анна Маркова стала министром здравоохранения Липецкой области без приставки и. о.
В статусе исполняющего обязанности сначала начальника управления здравоохранения, а потом министра Анна Маркова провела больше года.
Напомним, Анна Маркова была назначена исполняющей обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области 28 декабря 2023 года. С тех пор ее кандидатура находилась на согласовании в министерстве здравоохранения России.
Анне Марковой 40 лет, она родилась в селе Доброе. В 2008 году закончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. Н. Бурденко. Работала терапевтом в городской больнице № 1 и поликлинике № 6 Липецка, заведующей отделением поликлиники липецкой горбольницы № 3 «Свободный Сокол» и главным врачом Липецкой городской поликлиники № 2. В октябре 2023 года была назначена на должность заместителя начальника облздрава, через несколько месяцев стала исполняющей обязанности руководителя. Она сменила на этом посту Юрия Шуршукова, который теперь руководит Липецким медицинским колледжем.
Анна Маркова замужем, воспитывает двух сыновей.
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