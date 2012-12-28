Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
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Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
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сегодня, 11:14
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Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Причину смерти мужчины устанавливают.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность мужчины установлена — это 28-летний липчанин, который ранее был неоднократно судим.
Полиция проводит проверку. Причину смерти мужчины устанавливают.
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