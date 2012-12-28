Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины

Причину смерти мужчины устанавливают.

6 марта после обращения жильцов, жаловавшихся на трупный запах и долгое отсутствие соседа, в одной из комнат общежития — дома №17 по улице Вермишева нашли тело 28-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность мужчины установлена — это 28-летний липчанин, который ранее был неоднократно судим.Полиция проводит проверку. Причину смерти мужчины устанавливают.