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сегодня, 11:14
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Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины

Причину смерти мужчины устанавливают.

6 марта после обращения жильцов, жаловавшихся на трупный запах и долгое отсутствие соседа, в одной из комнат общежития — дома №17 по улице Вермишева нашли тело 28-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность мужчины установлена — это 28-летний липчанин, который ранее был неоднократно судим.

Полиция проводит проверку. Причину смерти мужчины устанавливают.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Надо
сегодня, 11:50
Срочно понижать пенсионный возраст до двадцати лет
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Нонка
сегодня, 11:49
Жизнь коротка !кто такие мужчины ?ЭТо чудом выжившие мальчики!
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Алькаш
сегодня, 11:39
Не дожил до пенсии.
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Р
сегодня, 11:36
От хорошей жизни и медицины
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Нонка
сегодня, 11:24
Передоз?
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