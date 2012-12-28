Пропавшую ещё осенью женщину нашли мёртвой

Пенсионерку искали с осени.

6 марта в Липецке на улице Никитина у ограждения предприятия нашли тело пожилой женщины со следами гниения. На улицу Никитина сразу выехала следственно-оперативная группа.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшей установлена — это 86-летняя пенсионерка, которая числилась в отделе полиции №8 без вести пропавшей с поздней осени 2024 года.По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле женщины нет. Полиция начала проверку.