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3714
сегодня, 11:02
6

Пропавшую ещё осенью женщину нашли мёртвой

Пенсионерку искали с осени.

6 марта в Липецке на улице Никитина у ограждения предприятия нашли тело пожилой женщины со следами гниения. На улицу Никитина сразу выехала следственно-оперативная группа.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшей установлена — это 86-летняя пенсионерка, которая числилась в отделе полиции №8 без вести пропавшей с поздней осени 2024 года.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле женщины нет. Полиция начала проверку.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Немногие
сегодня, 14:41
доживают до таких лет ! О чем печалиться ? То что мы смертны ? Так вечного ничего нет ! Когда нибудь и наше Солнце погаснет !
Ответить
Правда
сегодня, 13:11
Жизнь человеческая обесценилась в ноль,печально.
Ответить
Лиза
сегодня, 12:56
Печально...
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Думаю
сегодня, 12:42
Никто её и не искал.
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Алкач
сегодня, 11:52
Вот и я про тоже. Как так могло быть?
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lugov
сегодня, 11:14
Снега не было ни в декабре, ни в январе. И никто старушку не заметил
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