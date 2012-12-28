Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
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Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
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сегодня, 11:02
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Пропавшую ещё осенью женщину нашли мёртвой
Пенсионерку искали с осени.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшей установлена — это 86-летняя пенсионерка, которая числилась в отделе полиции №8 без вести пропавшей с поздней осени 2024 года.
По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле женщины нет. Полиция начала проверку.
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