40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта
Межрегиональную группировку, в которую входили и липчане, судят за организацию азартных игр
Происшествия
2011
вчера, 15:26
2
43-летнюю липчанку подозревают в четырёх кражах из магазина
Женщина выносила продукты и алкоголь из магазина на Депутатской.
«Подозреваемая похитила несколько бутылок дорогостоящего алкоголя, мясную продукцию, чай, кофе и сладости. Товары женщина незаметно выносила в своей сумке, минуя кассовую зону. Липецким отделом полиции № 3 возбуждено четыре уголовных дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Женщина отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
2
0
4
5
6
Комментарии (2)