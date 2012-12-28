43-летнюю липчанку подозревают в четырёх кражах из магазина

Женщина выносила продукты и алкоголь из магазина на Депутатской.

43-летнюю липчанку подозревают в серии краж из магазина по улице Депутатской, совершённых в феврале. Общая сумма ущерба превысила 21 тысячу рублей.«Подозреваемая похитила несколько бутылок дорогостоящего алкоголя, мясную продукцию, чай, кофе и сладости. Товары женщина незаметно выносила в своей сумке, минуя кассовую зону. Липецким отделом полиции № 3 возбуждено четыре уголовных дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Женщина отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.