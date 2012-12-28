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Происшествия
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56 минут назад
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Леша-Солдат на волю не спешит
Telegram-каналы разгоняют прошлогодний фейк.
Сообщения слово в слово повторяют тексты октября прошлого года. С теми же ошибками, такими как место отбывания наказания Лешей-Солдатом, именно под таким прозвищем Алексей Шерстобитов известен в криминальных кругах. Везде указывается ИК-2, из которой прошлой же осенью сбежали шестеро заключенных.
Но как и прошлой осенью, так и сейчас, информация об УДО Алексея Шерстобитова не подтверждается.
Алексей Шерстобитов приговорен в 2008 году к 23 годам лишения свободы за убийство 12 человек, которые являлись членами ОПГ или крупными бизнесменами. Наказание он отбывает в ИК-6 Липецка. В 2016 году прямо в колонии Алексей Шерстобитов сыграл свадьбу с врачом-психиатром из Санкт-Петербурга Татьяной С. Как сообщала «Газета.Ru», перед церемонией молодожены устроили фотосессию, для которой оделись в костюмы гангстеров времен сухого закона в США. При этом процедура бракосочетания тщательно согласовывалась с администрацией колонии.
В колонии Алексей Шерстобитов написал несколько книг автобиографического содержания: «Ликвидатор», часть 1 (2013); «Ликвидатор», часть 2 (2014), «Шкура дьявола» (2015), «Чужая жена» (2016), «Ликвидатор» полная версия (2016).
Фото с обложки книги М.Шерстобитова ), «Ликвидатор»
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