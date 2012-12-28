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553
56 минут назад
3

Леша-Солдат на волю не спешит

Telegram-каналы разгоняют прошлогодний фейк.



В Telegram-каналах и пабликах соцсетей с начала недели сообщают о, якобы, поданном Алексеем Шерстобитовым, известным российским киллером, прошении об условно-досрочном освобождении.

Сообщения слово в слово повторяют тексты октября прошлого года. С теми же ошибками, такими как место отбывания наказания Лешей-Солдатом, именно под таким прозвищем Алексей Шерстобитов известен в криминальных кругах. Везде указывается ИК-2, из которой прошлой же осенью сбежали шестеро заключенных.

Но как и прошлой осенью, так и сейчас, информация об УДО Алексея Шерстобитова не подтверждается.

Алексей Шерстобитов приговорен в 2008 году к 23 годам лишения свободы за убийство 12 человек, которые являлись членами ОПГ или крупными бизнесменами. Наказание он отбывает в ИК-6 Липецка. В 2016 году прямо в колонии Алексей Шерстобитов сыграл свадьбу с врачом-психиатром из Санкт-Петербурга Татьяной С. Как сообщала «Газета.Ru», перед церемонией молодожены устроили фотосессию, для которой оделись в костюмы гангстеров времен сухого закона в США. При этом процедура бракосочетания тщательно согласовывалась с администрацией колонии.

В колонии Алексей Шерстобитов написал несколько книг автобиографического содержания: «Ликвидатор», часть 1 (2013); «Ликвидатор», часть 2 (2014), «Шкура дьявола» (2015), «Чужая жена» (2016), «Ликвидатор» полная версия (2016).


Фото с обложки книги М.Шерстобитова ), «Ликвидатор»
Шерстобитов
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Комментарии (3)

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Сначала новые
48 копеек
6 минут назад
через 6 лет уже выйдет и вряд ли продавцом пойдет
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Ага
6 минут назад
Там его охраняют и поют,а на воле его кроме пули ничего не ждёт.
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Александр Н.
46 минут назад
Надо поменьше писать про таких деятелей,а то получается как реклама криминала,сидит он ну и пусть сидит.
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