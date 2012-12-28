60-летний липчанин перевёл мошенникам за «Фольксваген» 763 000 рублей

Также жителей Липецкой области обманули при покупке одежды и подарочного сертификата.

8 сентября в липецкий отдел полиции №7 с заявлением о мошенничестве обратился 60-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё 15 июня он перевёл продавцу автомобиля «Фольксваген» 763 000 рублей. Но машину покупатель так и не увидел.В Лебедянском округе мошенники обманули 16-летнего подростка: он хотел купить одежду через Telegram и заплатил за неё продавцу более 3 000 рублей, но ничего не получил.43-летняя жительница Становлянского округа доверила неизвестному доступ к своему аккаунту в банке и лишилась 45 000 рублей.А 34-летнего мужчину обманули при покупке в интернете подарочного сертификата маркетплейса. Он перевёл мошенникам 40 000 рублей.