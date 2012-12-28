Происшествия
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сегодня, 10:57
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60-летний липчанин перевёл мошенникам за «Фольксваген» 763 000 рублей
Также жителей Липецкой области обманули при покупке одежды и подарочного сертификата.
В Лебедянском округе мошенники обманули 16-летнего подростка: он хотел купить одежду через Telegram и заплатил за неё продавцу более 3 000 рублей, но ничего не получил.
43-летняя жительница Становлянского округа доверила неизвестному доступ к своему аккаунту в банке и лишилась 45 000 рублей.
А 34-летнего мужчину обманули при покупке в интернете подарочного сертификата маркетплейса. Он перевёл мошенникам 40 000 рублей.
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