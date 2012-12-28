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сегодня, 10:57
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60-летний липчанин перевёл мошенникам за «Фольксваген» 763 000 рублей

Также жителей Липецкой области обманули при покупке одежды и подарочного сертификата.

8 сентября в липецкий отдел полиции №7 с заявлением о мошенничестве обратился 60-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё 15 июня он перевёл продавцу автомобиля «Фольксваген» 763 000 рублей. Но машину покупатель так и не увидел.

В Лебедянском округе мошенники обманули 16-летнего подростка: он хотел купить одежду через Telegram и заплатил за неё продавцу более 3 000 рублей, но ничего не получил.

43-летняя жительница Становлянского округа доверила неизвестному доступ к своему аккаунту в банке и лишилась 45 000 рублей.

А 34-летнего мужчину обманули при покупке в интернете подарочного сертификата маркетплейса. Он перевёл мошенникам 40 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Гостья
47 минут назад
Люди! Что у вас с головой? Как можно переводить деньги непонятно куда? Мало ли, что вам обещают... То страх у них, то испуг, то надежда денег много заработать, то купить что-то дёшево. Мошенники этим и пользуются, разные удочки приготовили. Как так жить можно? Научитесь думать и всё подвергать сомнению, а не радостно заглатывать наживку.
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Дед
сегодня, 13:23
Анало гично , смешно ей богу !
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Адвокат Черный
сегодня, 12:46
Без лоха и жизнь плоха! Нестареющая народная мудрость...
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Васёк
сегодня, 11:43
Прочиьал статью про созидание и развитие, поржал от души.
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Animal planet.
сегодня, 11:20
Лучше бы мне перевел,а я бы перевел в приюты для животных. Это какой то сюр,переводить деньги за машину не понятно кому,даже не видя машину в живую.
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дрон
сегодня, 11:04
лучше мне б перевел. работать неохота. я бы ему бумер пригнал когда нибудь
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