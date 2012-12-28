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сегодня, 11:40
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Госжилинспекция вернула липчанам 53,5 миллиона рублей: в семь раз больше, чем годом ранее

В ведомство на действия УК и энергетиков жители многоквартирных домов пожаловались 30 625 раз — на 7 тысяч больше, чем в 2023 году.

Государственная жилищная инспекция Липецкой области опубликовала отчет о работе за 2024 год. Из него следует, что жалоб жителей многоквартирных домов на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации стало значительно больше, чем в 2023 году: 30 625 обращений против 23 784.

Каждая третья жалоба касалась нарушений содержания многоквартирных жилых домов и придомовой территории. На нарушение режима предоставления коммунальных услуг обратили внимание 24,5% горожан, на нарушение технического состояния внутридомового инженерного оборудования — 10,4%. В пятерку самых популярных запросов вошли просьбы липчан разобраться в работе общедомовых приборов учета и в нарушениях при начислении платы за коммунальные услуги, а также жалобы на разрушения строительных конструкций домов.

В 2024 году ведомство провело 669 (в позапрошлом году — 464) контрольных мероприятия, по результатам которых УК и энергетикам было выдано 346 (134 в 2023 году) предписаний об устранении выявленных нарушений. ГЖИ в прошлом году вынесло виновным в нарушении жилищных прав липчан 4 084 предостережения — на 400 больше, чем годом ранее. В суд Госжилинспекция передала 345 протоколов об административных правонарушениях — на 120 больше, чем в 2023 году.

Общая сумма наложенных судами штрафов составила 14 млн рублей — на 400 тысяч больше, чем в 2023 году. По протоколам Госжилинспекции с виновных взысканы 18,3 миллиона — на 10,1 млн рублей больше, чем в 2023 году. Чиновники отмечают, что 98% выявленных нарушений управляющими организациями были оперативно устранены. Также по итогам прошлого года липчанам по их обращениям был сделан перерасчет платы за коммунальные услуги на 53,5 млн рублей, в семь раз больше, чем годом ранее.
Госжилинспекция
УК
РСО
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Экология
57 минут назад
В городе дышать не чем, навозом воняет, вот чем нужно заниматься
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Захарова
сегодня, 13:52
А сколько из 30 000 обращений реально помогли жителям всего? Сколько из 4084 предостережений они были реально исполнены. Из 30 000 обращений только 345 протоколов! Н-да, рука-руку моет!
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Мосякин
сегодня, 13:42
из 30 тыщь обращений выдано 4 тыщи предостережения! из 669 контрольных выдано 346 предписания! А остальным обычные отписки
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Гость
сегодня, 12:37
А что у нас с повышением лимита по электичеству в частных домах без центрального и газового отопления?
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-
сегодня, 12:21
Кто ответит за последние катастрофы с теплотрассами?
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зритель
сегодня, 12:10
в семь раз это много!!!
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ЛТЗ
сегодня, 11:58
Предписания, предостережения, штраф 53 мил.руб., (и то через суд). Отличная контора.
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