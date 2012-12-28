Госжилинспекция вернула липчанам 53,5 миллиона рублей: в семь раз больше, чем годом ранее

В ведомство на действия УК и энергетиков жители многоквартирных домов пожаловались 30 625 раз — на 7 тысяч больше, чем в 2023 году.

Государственная жилищная инспекция Липецкой области опубликовала отчет о работе за 2024 год. Из него следует, что жалоб жителей многоквартирных домов на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации стало значительно больше, чем в 2023 году: 30 625 обращений против 23 784.Каждая третья жалоба касалась нарушений содержания многоквартирных жилых домов и придомовой территории. На нарушение режима предоставления коммунальных услуг обратили внимание 24,5% горожан, на нарушение технического состояния внутридомового инженерного оборудования — 10,4%. В пятерку самых популярных запросов вошли просьбы липчан разобраться в работе общедомовых приборов учета и в нарушениях при начислении платы за коммунальные услуги, а также жалобы на разрушения строительных конструкций домов.В 2024 году ведомство провело 669 (в позапрошлом году — 464) контрольных мероприятия, по результатам которых УК и энергетикам было выдано 346 (134 в 2023 году) предписаний об устранении выявленных нарушений. ГЖИ в прошлом году вынесло виновным в нарушении жилищных прав липчан 4 084 предостережения — на 400 больше, чем годом ранее. В суд Госжилинспекция передала 345 протоколов об административных правонарушениях — на 120 больше, чем в 2023 году.Общая сумма наложенных судами штрафов составила 14 млн рублей — на 400 тысяч больше, чем в 2023 году. По протоколам Госжилинспекции с виновных взысканы 18,3 миллиона — на 10,1 млн рублей больше, чем в 2023 году. Чиновники отмечают, что 98% выявленных нарушений управляющими организациями были оперативно устранены. Также по итогам прошлого года липчанам по их обращениям был сделан перерасчет платы за коммунальные услуги на 53,5 млн рублей, в семь раз больше, чем годом ранее.