Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Общество
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45 минут назад
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Безвременно ушел из жизни главный редактор добровской районной газеты Владимир Мячин
Журналист много лет возглавлял газету «Знамя Октября», избирался депутатом и председателем районного Совета.
«Владимир Борисович Мячин родился 24 июля 1968 года в селе Доброе Липецкой области. В 1985 году окончил Добровскую среднюю школу, в 1992-м – Липецкий государственный педагогический институт по специальности учитель истории и права. Два года служил в рядах Советской армии.
Работал в коммерческих предприятиях города. Потом заместителем директора по воспитательной работе Добровской средней школы № 2, начальником отдела по делам молодёжи, физкультуре и спорту администрации Добровского района.
В марте 2000-го пришел в журналистику. Стал ярким главным редактором районной газеты «Знамя Октября», членом Союза журналистов России. Кроме того, он — член ЦК Профсоюза работников культуры РФ, член Совета Ассоциации аграрных журналистов России.
Лауреат премии «Золотое перо России», Заслуженный работник СМИ Липецкой области. Награждён Почётной грамотой Министра связи и массовых коммуникаций, Почетным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм», Почётной грамотой Министра сельского хозяйства, Почётной грамотой Российского аграрного движения, медалью «100 лет Профсоюзам России», Благодарственным письмом Минсельхоза РФ, Почётными грамотами администрации Липецкой области и областного Совета депутатов, Почетным знаком «За заслуги перед Добровским районом», Почётными грамотами за победы во многих творческих конкурсах.
В течение нескольких созывов являлся депутатом Совета депутатов Добровского района. Возглавлял районный Совет депутатов», — говорится в сообщении регионального отделения СЖР.
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