Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание! На территории Липецка и Липецкого округа – ракетная опасность
Происшествия
Неизвестный водитель врезался в грузовик — два человека сгорели
Происшествия
Отбой ракетной опасности, красный уровень сохраняется
Происшествия
Три беспилотника уничтожены над территорией Липецкой области
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Происшествия
Огненная ельчанка из мести сожгла чужой гараж – выяснилось, что не тот
Происшествия
У «Лыжни России» появился трехкратный победитель
Общество
На «8-е Марта» липчанка сломала руку в пригородном автобусе
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Внимание! На территории Липецка и Липецкого округа – ракетная опасность
Происшествия
Отбой ракетной опасности, красный уровень сохраняется
Происшествия
Крупное, но поучительное поражение
Спорт
Безвременно ушел из жизни главный редактор добровской районной газеты Владимир Мячин
Общество
Три беспилотника уничтожены над территорией Липецкой области
Происшествия
Самозапрет на кредиты: подстраховка от импульсивности?
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня опасности
Происшествия
Снегом посыпает улицы февраль — ласточке с весною в сени не пора ль?
Неделя 48
Читать все
Общество
540
45 минут назад
2

Безвременно ушел из жизни главный редактор добровской районной газеты Владимир Мячин

Журналист много лет возглавлял газету «Знамя Октября», избирался депутатом и председателем районного Совета.

Союз журналистов Липецкой области сообщил о безвременной кончине главного редактора газеты Добровского района «Знамя Октября» Владимира Мячина.

«Владимир Борисович Мячин родился 24 июля 1968 года в селе Доброе Липецкой области. В 1985 году окончил Добровскую среднюю школу, в 1992-м – Липецкий государственный педагогический институт по специальности учитель истории и права. Два года служил в рядах Советской армии.

Работал в коммерческих предприятиях города. Потом заместителем директора по воспитательной работе Добровской средней школы № 2, начальником отдела по делам молодёжи, физкультуре и спорту администрации Добровского района.

В марте 2000-го пришел в журналистику. Стал ярким главным редактором районной газеты «Знамя Октября», членом Союза журналистов России. Кроме того, он — член ЦК Профсоюза работников культуры РФ, член Совета Ассоциации аграрных журналистов России.

Лауреат премии «Золотое перо России», Заслуженный работник СМИ Липецкой области. Награждён Почётной грамотой Министра связи и массовых коммуникаций, Почетным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм», Почётной грамотой Министра сельского хозяйства, Почётной грамотой Российского аграрного движения, медалью «100 лет Профсоюзам России», Благодарственным письмом Минсельхоза РФ, Почётными грамотами администрации Липецкой области и областного Совета депутатов, Почетным знаком «За заслуги перед Добровским районом», Почётными грамотами за победы во многих творческих конкурсах.

В течение нескольких созывов являлся депутатом Совета депутатов Добровского района. Возглавлял районный Совет депутатов», — говорится в сообщении регионального отделения СЖР.
Владимир Мячин
1
3
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья1
11 минут назад
Царствие небесное! Соболезнования близким.
Ответить
Знакомая
27 минут назад
Что случилось?
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить