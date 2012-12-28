Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Спорт
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вчера, 22:44
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Крупное, но поучительное поражение
В заключительном контрольном матче на юге, липчане уступили новороссийскому «Черноморцу», который грезит о выходе в РПЛ – 0:4.
Игрой с «Металлургом» южане заканчивали подготовку к сезону: уже 1 марта им предстоит принимать в Новороссийске идущее 2-м московское «Торпедо», поэтому команда подошла к игре на максимуме.
Тренер «моряков» Олег Василенко в 2022 году уже выводил в элиту воронежский «Факел», в РПЛ за наших соседей выступали Василий Черов, Владислав Мастерной, Руслан Акбашев. Плюс, недавняя «прима» красноярского «Енисея» Олег Ланин, многолетний лидер нижнекамского «Нефтехимика» Мераби Уридия. В воротах – Ростислав Солдатенко, экс-голкипер «Алании», знаменитый подключениями в атаку чуть ли не до середины поля – дальше и чаще, чем немец Мануэль Нойер из «Баварии».
Знаменитый Солдатенко отыграл против "Металлурга" 90 минут
В «звездной» компании нашлось место и экс-липчанам. Вратарскую бригаду укрепил бывший голкипер «Металлурга» Максим Матюша (правда, на этот раз играл Солдатенко, а не он), а за подготовку «людей в перчатках» отвечает экс-страж ворот сборной России Андрея Чичкин, несколько лет занимавший аналогичную должность в липецком клубе.
При всех регалиях соперника не прошло и пяти минут, как «Металлург» уже мог забить дважды. В начале встречи опасно с ходу бил Матвей Елизаров, а затем Дмитрий Бушуев оказался на ударной позиции, но низом пробил рядом с дальней штангой.
Один только Елизаров (в центре) имел, минимум, две возможности для взятия ворот старших по рангу
«Черноморец» такого расточительства не простил. Да и вообще было видно его превосходство в мастерстве и солидности.
На 11-й минуте старшие по рангу надолго заперли «Металлург» на его трети поля, и в итоге защитник Виталий Стежко обводящим ударом застал врасплох Александра Кобзева – 1:0.
Проблем у липчан вскоре стало ещё больше. Один из полузащитников южан грубо атаковал сзади нашего новичка Даниила Кашмина, который по габаритам уступает ему раза в два – нарушителю предъявили жёлтую карточку, но нам от этого не легче: Кашмин заработал сотрясение мозга и был вынужден покинуть поле, его место занял Никита Кононенко.
Никита Кононенко
Если добавить к этому и отсутствие нападающего Михаила Агеева, который из-за травмы перед игрой досрочно покинул Сочи, то два главных новобранца, «усилителя» нашей атаки, помочь команде не могли.
Поэтому до перерыва в атаке блистал лишь «Черноморец». Боснийский нападающий Гедоен Гузина на 15-й и 43-й минутах оформил «дубль», еще один мяч на 45-й минуте забил Акбашев – 4:0.
А что «Металлург»? В атаке действия липчан в основном строились на рывках мобильного Сергея Гайдука, но против него соперники быстро подобрали противоядие. А когда в середине первого тайма Гайдуку всё же удалось убежать от оппонентов, он грамотно подключил к атаке Кононенко, а тот – Егора Глухова. Но удар последнего заблокировал бросившийся наперерез защитник.
Егор Глухов
Во втором тайме обе команды не скупились на замены. «Металлург» вовсе не выглядел безнадежно. Спустя пару минут после перерыва был обязан забивать мяч престижа Елизаров, но с пяти метров не попал в пустой угол.
«Моряки» давили чаще, пару раз липчан выручил вышедший на замену Никита Яворский, так что счёт первого тайма устоял.
Яворский после перерыва закрыл ворота липчан на замок
Победная серия липчан на черноморском побережье прервалась. Но сейчас не это главное. Матчи с такими мощными соперниками, словно рентген, просвечивают все минусы и недочёты нашей игры. С этой точки зрения игра, несмотря на результат, была гораздо полезнее, чем стала бы очередная «виктория» над соперником равным по классу. Не зря ведь говорят, что учиться нужно у лучших.
Главный тренер Дмитрий Бугаков получил немало пищи для размышлений
Завтра «Металлург» завершает сбор в Сочи и возвращается в Липецк.
Фотография, которая сравнивает мощь команд из разных лиг на данный момент. И всё равно "Металлург" выглядел не безнадёжно.
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