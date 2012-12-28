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вчера, 22:44
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Крупное, но поучительное поражение

В заключительном контрольном матче на юге, липчане уступили новороссийскому «Черноморцу», который грезит о выходе в РПЛ – 0:4.

Тяжело в учении, легко в бою: победив в двух спаррингах на сборе в Сочи, «Металлург» оставил на концовку самого грозного соперника – новороссийский «Черноморец», который весной планирует побороться за выход в Премьер-Лигу.

Игрой с «Металлургом» южане заканчивали подготовку к сезону: уже 1 марта им предстоит принимать в Новороссийске идущее 2-м московское «Торпедо», поэтому команда подошла к игре на максимуме.

Тренер «моряков» Олег Василенко в 2022 году уже выводил в элиту воронежский «Факел», в РПЛ за наших соседей выступали Василий Черов, Владислав Мастерной, Руслан Акбашев. Плюс, недавняя «прима» красноярского «Енисея» Олег Ланин, многолетний лидер нижнекамского «Нефтехимика» Мераби Уридия. В воротах – Ростислав Солдатенко, экс-голкипер «Алании», знаменитый подключениями в атаку чуть ли не до середины поля – дальше и чаще, чем немец Мануэль Нойер из «Баварии».

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Знаменитый Солдатенко отыграл против "Металлурга" 90 минут

В «звездной» компании нашлось место и экс-липчанам. Вратарскую бригаду укрепил бывший голкипер «Металлурга» Максим Матюша (правда, на этот раз играл Солдатенко, а не он), а за подготовку «людей в перчатках» отвечает экс-страж ворот сборной России Андрея Чичкин, несколько лет занимавший аналогичную должность в липецком клубе.

При всех регалиях соперника не прошло и пяти минут, как «Металлург» уже мог забить дважды. В начале встречи опасно с ходу бил Матвей Елизаров, а затем Дмитрий Бушуев оказался на ударной позиции, но низом пробил рядом с дальней штангой.

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Один только Елизаров (в центре) имел, минимум, две возможности для взятия ворот старших по рангу

«Черноморец» такого расточительства не простил. Да и вообще было видно его превосходство в мастерстве и солидности.

На 11-й минуте старшие по рангу надолго заперли «Металлург» на его трети поля, и в итоге защитник Виталий Стежко обводящим ударом застал врасплох Александра Кобзева – 1:0.

Проблем у липчан вскоре стало ещё больше. Один из полузащитников южан грубо атаковал сзади нашего новичка Даниила Кашмина, который по габаритам уступает ему раза в два – нарушителю предъявили жёлтую карточку, но нам от этого не легче: Кашмин заработал сотрясение мозга и был вынужден покинуть поле, его место занял Никита Кононенко.

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Никита Кононенко

Если добавить к этому и отсутствие нападающего Михаила Агеева, который из-за травмы перед игрой досрочно покинул Сочи, то два главных новобранца, «усилителя» нашей атаки, помочь команде не могли.

Поэтому до перерыва в атаке блистал лишь «Черноморец». Боснийский нападающий Гедоен Гузина на 15-й и 43-й минутах оформил «дубль», еще один мяч на 45-й минуте забил Акбашев – 4:0.

А что «Металлург»? В атаке действия липчан в основном строились на рывках мобильного Сергея Гайдука, но против него соперники быстро подобрали противоядие. А когда в середине первого тайма Гайдуку всё же удалось убежать от оппонентов, он грамотно подключил к атаке Кононенко, а тот – Егора Глухова. Но удар последнего заблокировал бросившийся наперерез защитник.

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Егор Глухов

Во втором тайме обе команды не скупились на замены. «Металлург» вовсе не выглядел безнадежно. Спустя пару минут после перерыва был обязан забивать мяч престижа Елизаров, но с пяти метров не попал в пустой угол.

«Моряки» давили чаще, пару раз липчан выручил вышедший на замену Никита Яворский, так что счёт первого тайма устоял.

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Яворский после перерыва закрыл ворота липчан на замок

Победная серия липчан на черноморском побережье прервалась. Но сейчас не это главное. Матчи с такими мощными соперниками, словно рентген, просвечивают все минусы и недочёты нашей игры. С этой точки зрения игра, несмотря на результат, была гораздо полезнее, чем стала бы очередная «виктория» над соперником равным по классу. Не зря ведь говорят, что учиться нужно у лучших.

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Главный тренер Дмитрий Бугаков получил немало пищи для размышлений

Завтра «Металлург» завершает сбор в Сочи и возвращается в Липецк.

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Фотография, которая сравнивает мощь команд из разных лиг на данный момент. И всё равно "Металлург" выглядел не безнадёжно.
Футбол
«Металлург»
сборы в Сочи
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Комментарии (2)

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Так то
вчера, 22:59
экс-страж ворот сборной России Андрей Чичкин сыграл за сборную один единственный матч.
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?
9 минут назад
Поэтому он экс-страж ворот сборной России. А ты сколько матчей за сборную сыграл? И вообще чего добился? Или - только трындеть? Так то...
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