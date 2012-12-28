Крупное, но поучительное поражение

В заключительном контрольном матче на юге, липчане уступили новороссийскому «Черноморцу», который грезит о выходе в РПЛ – 0:4.

Тренер «моряков» Олег Василенко в 2022 году уже выводил в элиту воронежский «Факел», в РПЛ за наших соседей выступали Василий Черов, Владислав Мастерной, Руслан Акбашев. Плюс, недавняя «прима» красноярского «Енисея» Олег Ланин, многолетний лидер нижнекамского «Нефтехимика» Мераби Уридия. В воротах – Ростислав Солдатенко, экс-голкипер «Алании», знаменитый подключениями в атаку чуть ли не до середины поля – дальше и чаще, чем немец Мануэль Нойер из «Баварии».









Знаменитый Солдатенко отыграл против "Металлурга" 90 минут

При всех регалиях соперника не прошло и пяти минут, как «Металлург» уже мог забить дважды. В начале встречи опасно с ходу бил Матвей Елизаров, а затем Дмитрий Бушуев оказался на ударной позиции, но низом пробил рядом с дальней штангой.









Один только Елизаров (в центре) имел, минимум, две возможности для взятия ворот старших по рангу

Проблем у липчан вскоре стало ещё больше. Один из полузащитников южан грубо атаковал сзади нашего новичка Даниила Кашмина, который по габаритам уступает ему раза в два – нарушителю предъявили жёлтую карточку, но нам от этого не легче: Кашмин заработал сотрясение мозга и был вынужден покинуть поле, его место занял Никита Кононенко.











Никита Кононенко

А что «Металлург»? В атаке действия липчан в основном строились на рывках мобильного Сергея Гайдука, но против него соперники быстро подобрали противоядие. А когда в середине первого тайма Гайдуку всё же удалось убежать от оппонентов, он грамотно подключил к атаке Кононенко, а тот – Егора Глухова. Но удар последнего заблокировал бросившийся наперерез защитник.











Егор Глухов

«Моряки» давили чаще, пару раз липчан выручил вышедший на замену Никита Яворский, так что счёт первого тайма устоял.











Яворский после перерыва закрыл ворота липчан на замок

Победная серия липчан на черноморском побережье прервалась. Но сейчас не это главное. Матчи с такими мощными соперниками, словно рентген, просвечивают все минусы и недочёты нашей игры. С этой точки зрения игра, несмотря на результат, была гораздо полезнее, чем стала бы очередная «виктория» над соперником равным по классу. Не зря ведь говорят, что учиться нужно у лучших.











Главный тренер Дмитрий Бугаков получил немало пищи для размышлений

Завтра «Металлург» завершает сбор в Сочи и возвращается в Липецк.











Фотография, которая сравнивает мощь команд из разных лиг на данный момент. И всё равно "Металлург" выглядел не безнадёжно.

