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На сборах в Сочи «Металлург» только выигрывает
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сегодня, 22:10

На сборах в Сочи «Металлург» только выигрывает

Ещё одного соперника дожали в концовке.

Во втором спарринге на южном сборе липецкие футболисты на стадионе в Мацесте уверенно и красиво переиграли «Динамо-Барнаул» - 2:0.

В прошлом году команда Алтая заняла 10-е место в 4-й подгруппе второй лиги «Б», зимой пригласила на тренерский мостик 56-летнего Олега Сергеева. Победитель последнего чемпионата СССР в составе ЦСКА в 1991 году в своей богатой игровой карьере успел отметиться и в «Металлурге», за который выступал в 1998 году – 19 матчей, 8 голов. А ещё он неоднократно встречался с нашей командой, как тренер белгородского «Салюта», а в прошлом сезоне – волгоградского «Ротора».

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Место в воротах нашей команды в первом тайме занял Никита Яворский, пропустивший первую игру в Сочи против владимирского «Торпедо» (3:2) из-за ротации вратарей. Работы у Яворского было немного. До перерыва динамовцы организовали лишь один перспективный выход к нашим воротам, но удар нападающего чётко заблокировал защитник Вячеслав Гордиенко.

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Гордиенко сводит на нет усилия форварда гостей

Ещё раз голкиперу пришлось реагировать на довольно неприятный удар в упор головой по нашим воротам.

У «Металлурга» не смогли принять участие в матче два волгоградца. И если центральный защитник Кирилл Донцов из-за микроповреждения пропустил буквально пару дней, то с главной надеждой в атаке – форвардом Михаилом Агеевым всё сложнее. Экс-форвард «Ротора» на тренировке сильно защемил нерв и спустя день после матча вообще покинул Сочи – долечиваться дома.

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Из-за травмы Донцова все 90 минут в центре обороны надёжно отыграл Роман Ткачук.

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Большую часть матча главной надеждой «сталеваров» в атаке был Дмитрий Бушуев.

«Металлург» под проливным дождём атаковал яростнее и разнообразнее. Особые хлопоты соперникам доставляли манёвры юрких полузащитников Даниила Кашмина, Сергея Гаудука, за которыми не всегда успевали оппоненты.

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Даниил Кашмин

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Сергей Гайдук опять убегает от визави

На исходе первого тайма при подаче 6-го или 7-го углового у ворот динамовцев мяч угодил в штангу.

Расшатать оборону соперников нашей команде удалось ближе к концу матча. Причём гол получился немного неожиданным. Вышедший на замену Никита Панов подал очередной угловой и «королём воздуха» в динамовской штрафной оказался Кашмин, чей рост всего 174 см. Тем не менее, его удар головой оказался решающим.

Динамовцы попытались отыграться. Под конец игры барнаульскому игроку удался отменный дальний удар, но появившийся во втором тайме 17-летний вратарь Артём Лаврентьев, как говорил известный комментатор, «нарисовал картинку для фоторепортёров», выудив мяч из девятки.

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А под самый занавес поединка защитник Вадим Ролдугин прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную – Илья Глебов с близкого расстояния затолкал мяч в сетку.

После игры Сергеев отметил:

- Хороший спарринг с хорошим соперником. Ошибки, как у нас сегодня, бывают у всех. На то и даны сборы, чтобы их исправлять и затем не повторять в официальных играх. У нас сменилась почти половина состава, ребята сыгрываются. У «Металлурга» похожая ситуация: квалифицированных игроков в стране становится всё меньше. Те, кто что-то умеют, ищут команды в первой лиге или «дивизионе «А». А таким клубам, как наши, остаётся искать перспективную молодежь, обучать, наигрывать…

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- Побеждать всегда приятно, даже в контрольных матчах. Футболистам надо проникнуться победным духом, почувствовать уверенность в собственных силах, - сказал главный тренер липчан Дмитрий Бугаков, - Тем более, что второй раз подряд нам удаётся дожать соперника в концовках. Радует, что забивают игроки разных амплуа, так что будущим соперникам по чемпионату следует опасаться многих наших футболистов.

В пятницу, 21 февраля, «Металлург» завершает программу южных контрольных игр встречей с самым грозным противником – новороссийском «Черноморцем». Команда, которая идёт на 5-м месте в первой лиге и попытается побороться за повышение в классе, планирует сыграть основным составом. 23 февраля Бугаков и Ко отправятся домой.

«Металлург» - «Динамо» (Барнаул) - 2:0 (0:0).

Голы: 1:0 - Кашмин, 77. 2:0 - И.Глебов, 89.

«Металлург»: Яворский (Лаврентьев, 45). Гордиенко (Ананьев, 60). Ткачук. Лапшов (Коротких, 46). Горунков (Кукишев, 60). Пахомов (к) (Кононенко, 60). Глухов (Яковлев, 60). Кашмин (Киселёв, 77). Гайдук (Панов, 60). Елизаров (В.Ролдугин, 60). Бушуев (И.Глебов 60).

«Динамо» (1-й тайм): И.Бычков, Пигаев, И.Житников (к), Бакай, Мих.Осипов,  Ерусланов, Чалый, К.Симаков, Яркин, Саблин, игрок на просмотре. (2-й тайм): Ил.Бычков, Коммусар, Кунгуров,  Влад.Калинин, Щербин, З.Сергеев, Р.Леонов, Яркин, И.Кириленко, Винтер, игрок на просмотре.

Мацеста. Тренировочный центр.

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Футбол
«Металлург»
сборы в Сочи
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