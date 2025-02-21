Два человека пострадали в пожаре на улице Орджоникидзе

Горел жилой дом.



Вечером 20 февраля во время пожара в жилом доме на улице Орджоникидзе в Ельце пострадали 59-летний мужчина и 57-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Дом тушили два отделения пожарной охраны и городские спасатели. Огнем повреждены внутренняя отделка дома и имущество на 25-ти квадратных метрах.Тем же вечером в Липецке на улице Ковалева на пяти квадратных метрах горело одноэтажное здание. Повреждена внутренняя отделка и имущество на пяти квадратных метрах.