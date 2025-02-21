«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
Сегодня в Липецке: где мужчинам быстро проверить здоровье, корпоративов к 23 февраля всё меньше
Происшествия
303
35 минут назад
2
Два человека пострадали в пожаре на улице Орджоникидзе
Горел жилой дом.
Дом тушили два отделения пожарной охраны и городские спасатели. Огнем повреждены внутренняя отделка дома и имущество на 25-ти квадратных метрах.
Тем же вечером в Липецке на улице Ковалева на пяти квадратных метрах горело одноэтажное здание. Повреждена внутренняя отделка и имущество на пяти квадратных метрах.
0
0
2
0
0
Комментарии (2)