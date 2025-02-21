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35 минут назад
2

Два человека пострадали в пожаре на улице Орджоникидзе

Горел жилой дом.

Вечером 20 февраля во время пожара  в жилом доме на улице Орджоникидзе в Ельце пострадали 59-летний мужчина и 57-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Дом тушили два отделения пожарной охраны и городские спасатели. Огнем повреждены внутренняя отделка дома и имущество на 25-ти квадратных метрах.

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Тем же вечером в Липецке на улице Ковалева на пяти квадратных метрах горело одноэтажное здание. Повреждена внутренняя отделка и имущество на пяти квадратных метрах.
МЧС
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Комментарии (2)

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Безмасочник
20 минут назад
Красивый дом, очень жаль. Скорейшего выздоровления пострадавшим!
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Безмасочник
26 минут назад
Красивый дом, очень жаль. Скорейшего выздоровления пострадавшим!
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