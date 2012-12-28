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Спорт
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12 минут назад
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Липецкая команда по мини-футболу выбыла из Кубка России
Ничьей в ответном матче на своей площадке оказалось недостаточно.
В первой игре в республике Коми наши парни уступили – 3:4. По регламенту Кубка победитель определятся по числу побед, а в случае если команды выиграют по одному матчу (с любым счётом) – в серии пенальти. Таким образом, задача у Липецка была – победить в основное время, а затем ещё и точнее пробить пенальти.
Но что-то пошло не так. Первый тайм, несмотря на обилие моментов, завершился вничью – 0:0.
Едва началась вторая половина, темнокожий лидер атак липчан Янник Сомплей выдал «пас-конфетку» через половину площадки на Евгения Мурашова и капитан команды нашёл слабое место между ног вратаря гостей Александра Кригера – 1:0.
Однако ни один мускул не дрогнул на лицах игроков «Новой генерации»: в следующей атаке они проверили на прочность штангу ворот липчан, а на 25-й минуте образцово разыграли угловой и Даниил Ковтун с полутора метров забил ответный мяч издевательски легко – 1:1.
Примерно с середины второго тайма Липецк пошёл «ва-банк» и перешёл на игру в пять полевых футболистов. На чём его и подловил на 38-й минуте Александр Семуков, поразивший пустые ворота из центра площадки. В этой ситуации грубо ошибся Янник, по сути, подаривший мяч сопернику. 1:2 и шанс на выход в следующий круг стал вовсе призрачным.
За полторы минуты до финального свистка надевший вратарский свитер Елисей Елисеев могучим ударов в дальний угол сравнял счёт – 2:2, но поезд уже ушёл. Елисеев в заключительные секунды попробовал упасть в чужой штрафной, но разжалобить судей не удалось.
- У нас сейчас тяжёлый момент. Сегодня из последних сил собрались, дотерпели, доиграли, допластались, - сказал после игры главный тренер гостей Александр Степанов. - За счёт этого, может, где-то удача к нам повернулась лицом, и мы прошли дальше.
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Наставник липчан Темур Алекберов заявил, что лидеры не проявили необходимых качеств.
- Ведущие игроки должны показывать игру немного другого класса, - сказал липецкий тренер. - Понятно, что мы очень зависимы от ряда футболистов. Если они не могут в свою силу сыграть, у нас в атаке мало что получается. В старании не откажешь, все очень старались, но этого недостаточно для победы. Пока это не тот уровень, который позволяет выйти в следующий этап, к сожалению.
Избавившись от необходимости биться на «два фронта» липецкий клуб теперь может сосредоточиться на борьбе за выход в плей-офф в чемпионате. Там липчане пока не попадают в заветную «восьмёрку» - 36 игр, 47 очков. 8-ю строчку вернул себе «Кристалл» из Санкт-Петербурга, который обошёл нашу команду на 2 турнирных балла, при этом имеет две игры в запасе.
Многое, если не всё, будет решаться в очных встречах, которые пройдут в Липецке 27 и 28 февраля.
Фото МФК "Новая генерация"
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