Липецкая команда по мини-футболу выбыла из Кубка России

Ничьей в ответном матче на своей площадке оказалось недостаточно.

- У нас сейчас тяжёлый момент. Сегодня из последних сил собрались, дотерпели, доиграли, допластались, - сказал после игры главный тренер гостей Александр Степанов. - За счёт этого, может, где-то удача к нам повернулась лицом, и мы прошли дальше.









Экс-тренер липчан Алексей Степанов вновь удивил бывшую команду

Многое, если не всё, будет решаться в очных встречах, которые пройдут в Липецке 27 и 28 февраля.







Фото МФК "Новая генерация"