Нет африканца – нет побед: липчане сильно осложнили себе выход в четвертьфинал Кубка России

Просто выиграть в ответном матче будет недостаточно.

У липчан оставался шанс и за пару минут до перерыва Денис Гуляйкин бильярдным ударом впритирку со штангой отквитал один мяч – 2:1. Правда уже в ответной атаке Денис Букаткин точно пробил под перекладину и на перерыв команды ушли при счёте – 3:1.









Праздник не на нашей улице



На последних секундах после розыгрыша углового Артур Мелконян отыграл ещё один мяч, но поезд уже ушёл.









- Наверное, нам помогли трибуны. Они за нас так болеют, что ребята окрыляются, летят вперёд. Первый тайм сыграли очень прилично. Создавали давление, моменты, - отметил после матча тренер гостей Алексей Степанов.









Несколько лет назад Степанов не прижился в Липецке



К слову, в ¼ фианала победитель нашей пары выходит на «Газпром-Югру». Действующий чемпион России уже успел превзойти «Факел Ямал» . Команды обменялись победами – 4:6 и 5:1, а в дополнительное время югорцы вырвали путёвку в четвертьфинал – 1:0.





Фото Андрея Злобина (vk.com/ng_sykt)

