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Спорт
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42 минуты назад
Нет африканца – нет побед: липчане сильно осложнили себе выход в четвертьфинал Кубка России
Просто выиграть в ответном матче будет недостаточно.
Любопытно, что буквально неделю назад липчане победили этих же соперников в домашних матчах чемпионата – 2:2, 5:3 по пенальти и 4:2.
На север с командой не полетел темнокожий лидер атак Янник Сомплей, поскольку тренеры решили дать «машине по забиванию голов» из Кот-д`Ивуара небольшой отдых. Вероятно, это и стало одной из причин поражения.
Уже на 1-й минуте Даниил Новик ударом с угла площадки застал врасплох Родиона Залалетдинова, он же на 18-й минуте оформил «дубль», поразив ворота липчан с близкого расстояния. Ситуация могла стать совсем швах, но на 4-й минуте Новик не сумел реализовать 6-метровый. Вышедший на отражение удара Александр Бойцов спас команду.
У липчан оставался шанс и за пару минут до перерыва Денис Гуляйкин бильярдным ударом впритирку со штангой отквитал один мяч – 2:1. Правда уже в ответной атаке Денис Букаткин точно пробил под перекладину и на перерыв команды ушли при счёте – 3:1.
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Во втором тайме ворота липчан защищал уже Бойцов. На 23-й минуте самый активный у липчан Гуляйкин заработал пенальти, который сам же и реализовал – 3:2.
Гости ответили тем же после того как Исмаил Гибадуллин в своей штрафной зацепил Данила Ковтуна – Илья Рубцов на 37-й минуте тоже реализовал 6-метровый – 4:2.
На последних секундах после розыгрыша углового Артур Мелконян отыграл ещё один мяч, но поезд уже ушёл.
- Решающий момент — второй пенальти в наши ворота. Ещё вчера у нас хватало терпения такие пенальти не зарабатывать, сегодня терпения не хватило. Я очень расстроен, потому что второй тайм был достаточно хорошим, игру выровняли, - прокомментировал наставник липчан Темур Алекберов.
- Наверное, нам помогли трибуны. Они за нас так болеют, что ребята окрыляются, летят вперёд. Первый тайм сыграли очень прилично. Создавали давление, моменты, - отметил после матча тренер гостей Алексей Степанов.
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Теперь в ответной игре 22 февраля в СК «Алтант» липчанам нужна победа с любым счётом. Но это не всё: если счёт по победам сравняется, то будет назначено дополнительное время, а следом может понадобится и серия пенальти. Если же «Новая Генерация» в гостях отстоит хотябы ничью, то в следующий круг выйдет она.
К слову, в ¼ фианала победитель нашей пары выходит на «Газпром-Югру». Действующий чемпион России уже успел превзойти «Факел Ямал» . Команды обменялись победами – 4:6 и 5:1, а в дополнительное время югорцы вырвали путёвку в четвертьфинал – 1:0.
Фото Андрея Злобина (vk.com/ng_sykt)
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