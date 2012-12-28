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Происшествия
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сегодня, 17:29
69-летнего пенсионера обвиняют в краже ружья из дома погибшего соседа
Дело по статье 226 УК РФ «Хищение оружия» передано в суд.
По версии следствия, у мужчины были ключи от дома погибшего соседа, и он украл его гладкоствольное ружье и спрятал в летней кухне.
«При осмотре оружейного сейфа полицейские обнаружили отсутствие ружья. Обвиняемого опросили, но он отрицал, что осведомлен о местонахождении оружия. Но следствием установлена причастность мужчины к краже», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
Вину пенсионер не признает.
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