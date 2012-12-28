69-летнего пенсионера обвиняют в краже ружья из дома погибшего соседа

Дело по статье 226 УК РФ «Хищение оружия» передано в суд.

В Долгоруковском округе направлено в суд уголовное дело 69-летнего пенсионера, обвиняемого в хищении огнестрельного оружия.По версии следствия, у мужчины были ключи от дома погибшего соседа, и он украл его гладкоствольное ружье и спрятал в летней кухне.«При осмотре оружейного сейфа полицейские обнаружили отсутствие ружья. Обвиняемого опросили, но он отрицал, что осведомлен о местонахождении оружия. Но следствием установлена причастность мужчины к краже», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.Вину пенсионер не признает.