Происшествия
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51 минуту назад
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В Липецке сгорели четыре автомобиля
Марки трёх из них до сих пор устанавливают.
Днём ранее на станции Дрязги Усманского округа вместе с гаражом площадью 56 квадратных метров сгорел автомобиль «Сузуки Гранд Инструм». В самой Усмани на улице Мичурина огонь уничтожил кровлю жилого дома площадью 70 квадратных метров.
В Липецке на улице 40 лет Октября в одной из квартир тринадцатиэтажного дома подгорела пища. По словам очевидцев, из квартиры валил густой дым. Когда в неё попали пожарные, в квартире никого не оказалось. Но серьёзных последствий инцидент не имел.
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