Полицейские задержали двух мигрантов: с нацисткой татуировкой и находящегося в розыске

Одного из них выдворят из страны.

Полиция при поддержке ОМОН Росгвардии провела очередной рейд по соблюдению миграционного законодательства, и выявила двоих иностранцев-нарушителей.Как сообщает областное управление МВД, в Лебедянском округе у иностранца обнаружена татуировка с нацистской символикой. Мигрант оштрафован за публичное демонстрирование нацистской атрибутики.А в Лебедяни обнаружен мигрант, нарушившего режим пребывания в России. Он с 2014 года находится в федеральном розыске по инициативе иностранного государства. Мужчина оштрафован и его должны выдворить за пределы России в принудительной форме. Депортации он дожидается в центре временного содержания иностранных граждан.