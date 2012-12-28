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Общество
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сегодня, 07:38
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Полицейские задержали двух мигрантов: с нацисткой татуировкой и находящегося в розыске
Одного из них выдворят из страны.
Как сообщает областное управление МВД, в Лебедянском округе у иностранца обнаружена татуировка с нацистской символикой. Мигрант оштрафован за публичное демонстрирование нацистской атрибутики.
А в Лебедяни обнаружен мигрант, нарушившего режим пребывания в России. Он с 2014 года находится в федеральном розыске по инициативе иностранного государства. Мужчина оштрафован и его должны выдворить за пределы России в принудительной форме. Депортации он дожидается в центре временного содержания иностранных граждан.
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