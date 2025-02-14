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сегодня, 09:13
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В Ельце горел приют для собак

Площадь пожара 30 квадратных метров.

Утром 13 февраля в микрорайоне Ольшанец города Ельца горело подсобное помещение приюта для бездомных собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Огонь повредил внутреннюю отделку помещения на 30 квадратных метрах. Пожар тушили три отделения. 

В Липецке на улице 6-й Гвардейской дивизии пожар возник в нежилом двухэтажном многоквартирном доме. На 40 квадратных метрах горел мусор.
МЧС
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Комментарии (2)

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Сталин
9 минут назад
Приют не корейцам принадлежал?)))
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Лиза
35 минут назад
Надеюсь, люди и животные не пострадали.
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