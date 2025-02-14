В Ельце горел приют для собак

Площадь пожара 30 квадратных метров.



Утром 13 февраля в микрорайоне Ольшанец города Ельца горело подсобное помещение приюта для бездомных собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь повредил внутреннюю отделку помещения на 30 квадратных метрах. Пожар тушили три отделения.В Липецке на улице 6-й Гвардейской дивизии пожар возник в нежилом двухэтажном многоквартирном доме. На 40 квадратных метрах горел мусор.