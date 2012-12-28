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Происшествия
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Общество
На 13-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до -8
Погода в Липецке
Объявлен отбой красного уровня угрозы
Происшествия
Стало известно о пострадавшей во время налета БПЛА женщине
Происшествия
Губернатор сообщил о массированном налете БПЛА
Происшествия
В Липецке звучат сирены: объявлен красный уровень угрозы
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663
сегодня, 05:52
Объявлен отбой красного уровня угрозы
В Липецке, Липецком округе, Ельце и Грязях, Елецком и Грязинском районах объявлен отбой красного уровня угрозы.
воздушная тревога
БПЛА
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