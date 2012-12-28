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сегодня, 15:35
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Жертвами мошенников стали двое подростков

А 27-летний мужчина перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей.

7 февраля жертвами мошенников стали двое подростков — их родители обратились в полицию.

— 43-летняя женщина рассказала, что после звонка в Telegram, в котором сообщили о необходимости обновления финансового счёта, её 16-летний сын перевёл 18 600 рублей на указанный ему номер, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Ещё одного 16-летнего подростка обманули через Telegram на 18 000 рублей под предлогом продажи сотового телефона.

27-летний мужчина восемь дней пытался заработать на инвестиционной платформе и перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей.

19-летняя девушка пыталась отменить несанкционированный кредит и лишилась 270 000 рублей.

Одного липчанина обманули на 3 400 при покупке билетов в кино. Ещё несколько человек за выходные попались на удочки продавцов на сайте объявлений и «ВКонтакте».

51-летняя женщина с конца декабря по начало февраля пыталась заработать на брокерской платформе и лишилась 287 000 рублей.

71-летней пенсионерке два дня звонили сотрудники «медицинской компании», «Госуслуг», «следственного комитета» и «ФСБ» и в конце концов под предлогом проведения операции по поимке мошенников убедили перевести 35 000 рублей.

22-летний мужчина хотел купить видеокарту, но перешёл по ссылке в фишинговый сайт и лишился 77 500 рублей.

В Воловском районе 27-летняя женщина была обманута под предлогом продления договора с сотовым оператором на обслуживание сим-карты. Она лишилась 374 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
vlad
сегодня, 17:05
Что будет, когда нынешние пенсионеры вымрут? Вор у вора дубинку украл?
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баба Маша
сегодня, 17:42
пенсионеры говорите ?А молодежь ведется зто как?
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Александр
сегодня, 17:03
Ребята ну когда же вы закончитесь??! Ну нет же, молодеет и молодеет
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Домашний телефон
сегодня, 16:11
не подведёт, и смс кода, ссылки не пришлют! Смартфоны- инструмент дло одурачивания. А телефон - средство связи.
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Вы
сегодня, 19:40
на сайте комментируете наверное с домашнего телефона?
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Старый пенсионер
сегодня, 15:51
Информация о наказаниях мошенников отсутствует ! Почему??? Наши органы не могут их вычислить ??? Или не заинтересованы в наказании мошенников.
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ттт
сегодня, 15:48
кончится все полной гибелью любых онлайн сервисов, придется переходить на монеты из драг. металлов - все остальное будет фальшивкой.
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