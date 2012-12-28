А 27-летний мужчина перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей.

7 февраля жертвами мошенников стали двое подростков — их родители обратились в полицию.— 43-летняя женщина рассказала, что после звонка в Telegram, в котором сообщили о необходимости обновления финансового счёта, её 16-летний сын перевёл 18 600 рублей на указанный ему номер, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Ещё одного 16-летнего подростка обманули через Telegram на 18 000 рублей под предлогом продажи сотового телефона.27-летний мужчина восемь дней пытался заработать на инвестиционной платформе и перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей.19-летняя девушка пыталась отменить несанкционированный кредит и лишилась 270 000 рублей.Одного липчанина обманули на 3 400 при покупке билетов в кино. Ещё несколько человек за выходные попались на удочки продавцов на сайте объявлений и «ВКонтакте».51-летняя женщина с конца декабря по начало февраля пыталась заработать на брокерской платформе и лишилась 287 000 рублей.71-летней пенсионерке два дня звонили сотрудники «медицинской компании», «Госуслуг», «следственного комитета» и «ФСБ» и в конце концов под предлогом проведения операции по поимке мошенников убедили перевести 35 000 рублей.22-летний мужчина хотел купить видеокарту, но перешёл по ссылке в фишинговый сайт и лишился 77 500 рублей.В Воловском районе 27-летняя женщина была обманута под предлогом продления договора с сотовым оператором на обслуживание сим-карты. Она лишилась 374 000 рублей.