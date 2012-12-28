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Происшествия
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44 минуты назад
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22-летний парень пырнул ножом посетителя ночного клуба
Нож пустили в ход в два часа ночи в ходе драки в клубе в Ельце.
Этот конфликт произошел 13 июля прошлого года около двух часов ночи. По данным следствия, пьяный ельчанин избил посетителя ночного клуба и нанес ему удары складным ножом в живот и грудь.
По заключению судмедэкспертизы, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
– Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкции этой статьи — до десяти лет лишения свободы, – рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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