22-летний парень пырнул ножом посетителя ночного клуба

Нож пустили в ход в два часа ночи в ходе драки в клубе в Ельце.

В Ельце передано в суд уголовное дело 22-летнего парня, обвиняемого в поножовщине в ночном клубе «Феникс».Этот конфликт произошел 13 июля прошлого года около двух часов ночи. По данным следствия, пьяный ельчанин избил посетителя ночного клуба и нанес ему удары складным ножом в живот и грудь.По заключению судмедэкспертизы, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.– Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкции этой статьи — до десяти лет лишения свободы, – рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.