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Общество
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32 минуты назад
Минздрав Липецкой области взыскал деньги с ещё одного студента-целевика
Девушка-фармацевт не исполнила договор о целевом обучении.
С ельчанки требовали взыскать 79 060 рублей, полученных в качестве мер соцподдержки: с сентября 2016 года по июль 2021 года ей ежемесячно перечисляли 1 340 рублей. Также региональный минздрав требовал взыскать с девушки штраф в 158 120 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2016 году абитуриентка заключила договор о целевом обучении по специальности «Фармация», по которому должна была заключить трудовой договор с ОГУП и отработать там в в течение трёх лет, а управление здравоохранения обязалось предоставить ей ежемесячную выплату.
Но девушка свои обязательства не выполнила и в ОГУП не отработала. Направленная в её адрес претензия о возврате денег была оставлена без внимания, и управление здравоохранения обратилось в суд.
Елецкий городской суд обязал девушку вернуть только 79 060 рублей, отказав во взыскании штрафа. Также с ельчанки взыскана госпошлина в 4000 рублей.
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