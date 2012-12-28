Минздрав Липецкой области взыскал деньги с ещё одного студента-целевика

Девушка-фармацевт не исполнила договор о целевом обучении.

Елецкий городской суд рассмотрел иск управления здравоохранения Липецкой области к учившейся по целевому направлению студентке о взыскании расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.С ельчанки требовали взыскать 79 060 рублей, полученных в качестве мер соцподдержки: с сентября 2016 года по июль 2021 года ей ежемесячно перечисляли 1 340 рублей. Также региональный минздрав требовал взыскать с девушки штраф в 158 120 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2016 году абитуриентка заключила договор о целевом обучении по специальности «Фармация», по которому должна была заключить трудовой договор с ОГУП и отработать там в в течение трёх лет, а управление здравоохранения обязалось предоставить ей ежемесячную выплату.Но девушка свои обязательства не выполнила и в ОГУП не отработала. Направленная в её адрес претензия о возврате денег была оставлена без внимания, и управление здравоохранения обратилось в суд.Елецкий городской суд обязал девушку вернуть только 79 060 рублей, отказав во взыскании штрафа. Также с ельчанки взыскана госпошлина в 4000 рублей.