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Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
Дело о подпольном алкоцехе направлено в суд: организатор бизнеса жил по поддельному паспорту
Происшествия
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45 минут назад
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Дело о подпольном алкоцехе направлено в суд: организатор бизнеса жил по поддельному паспорту
В цехе полицейские нашли 20 тысяч бутылок готового спиртного на сумму в 17 миллионов рублей.
При обыске цеха, в начале 2024 года, полицейские нашли оборудование для изготовления фальсификата, множество пустой тары и около 20 тысяч бутылок спиртного.
«В ходе дальнейшего следствия было установлено, что в подпольном цеху бутлегеры изготавливали спиртосодержащую жидкость, которую для продажи разливали по бутылкам, оклеенным этикетками двух известных производителей водки, коньяка и виски. Акцизных марок на алкоголе не было. Стоимость изъятой подпольного продукции превысила 17 млн рублей, а ущерб, причинённый компаниям-правообладателям, составил почти 2,5 млн рублей», — рассказали в полиции.
Двое россиян 1989 и 1987 годов рождения и 42-летний иностранец обвиняются в производстве товаров без маркировки, незаконном производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции, и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
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