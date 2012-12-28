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Дело о подпольном алкоцехе направлено в суд: организатор бизнеса жил по поддельному паспорту
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367
45 минут назад
2

Дело о подпольном алкоцехе направлено в суд: организатор бизнеса жил по поддельному паспорту

В цехе полицейские нашли 20 тысяч бутылок готового спиртного на сумму в 17 миллионов рублей.

Передано в суд дело о нелегальном цехе по производству алкоголя, который в селе Боринское организовали трое мужчин. Двух из них задержали год назад, когда цех обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Третий после федерального розыска был найден в Москве, где жил по поддельному паспорту гражданина Республики Абхазия. 

При обыске цеха, в начале 2024 года, полицейские нашли оборудование для изготовления фальсификата, множество пустой тары и около 20 тысяч бутылок спиртного.

«В ходе дальнейшего следствия было установлено, что в подпольном цеху бутлегеры изготавливали спиртосодержащую жидкость, которую для продажи разливали по бутылкам, оклеенным этикетками двух известных производителей водки, коньяка и виски. Акцизных марок на алкоголе не было. Стоимость изъятой подпольного продукции превысила 17 млн рублей, а ущерб, причинённый компаниям-правообладателям, составил почти 2,5 млн рублей», — рассказали в полиции.

Двое россиян 1989 и 1987 годов рождения и 42-летний  иностранец обвиняются в производстве товаров без маркировки, незаконном производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции, и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Эхо
8 минут назад
Коньячок под шашлычок....
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А где
29 минут назад
Главный организатор?
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