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20 минут назад
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Медики скорой помощи дважды запускали сердце 60-летнему мужчине, пока доставили его в больницу

Четыре фельдшера спасли пациента с инфарктом.

Незаурядный случай произошел с сотрудниками скорой помощи в последний день января: медики дважды запускали сердце 60-летнему мужчине, пока доставили его в больницу.

Минувшая пятница, 31 января, может считаться вторым днем рождения 60-летнего жителя Долгоруковского района. Мужчине внезапно стало плохо на рабочем месте. Он ощутил боль в области сердца, покрылся потом и едва мог говорить. Коллеги вызвали ему скорую помощь.

Старший фельдшер 15-й подстанции ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Константин Колпаков определил у пациента острейшую стадию инфаркта миокарда, кардиогенный шок. Фактически, у него уже не работало сердце. В связи с тяжестью состояния больного на помощь фельдшеру направили бригаду из Ельца.

Еще до приезда бригады Константин Колпаков получил онлайн консультацию старшего врача центральной подстанции и начал реанимировать пациента. По согласованию с дежурным кардиологом регионального сосудистого центра № 1 он провел тромболитическую терапию больному, восстановив кровоток, купировав боль в груди и в общем стабилизировав его состояние. Медицинскую эвакуацию в областную клиническую больницу осуществляла приехавшая на помощь елецкая бригада в составе фельдшеров Ольги Волковой, Алексея Щербакова и Алены Лаухиной. За 20 километров до Липецка у пациента больного вновь возникли боли в груди, ЭКГ зафиксировала желудочковую тахикардию, мужчина потерял сознание, у него исчез пульс. Медики провели все возможные в их случае реанимационные мероприятия, в том числе применив для запуска сердца дефибриллятор. Электроимпульсная терапия дала результат: эффективная сердечная деятельность восстановилась, пациент пришел в сознание. Больного доставили в реаниматологам клиники в стабильно тяжелом состоянии для последующего лечения.
инфаркт
скорая помощь
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Нормальный
2 минуты назад
Спасибо таким Медикам! Неравнодушные и профессиональные Люди!
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Гость
3 минуты назад
Дай Бог вам здоровья на такой- то работе!
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