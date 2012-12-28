Старая больница Липецка стала современной клиникой: в ней проводят более 5400 операций

Вторая по дате строительства больница города, «Липецк-Мед», — одна из первых кардинально обновлённых в Липецке при губернаторе Игоре Артамонове. То, что мешкать с ремонтом нельзя, наглядно засвидетельствовал казус: зимой 2019 года на главу региона во время визита в клинику из худого потолка полилась вода! С тех пор больница разительно изменилась.

Первым делом на Тракторном капитально отремонтировали поликлинику. Обновление обошлось семь лет назад более чем в 28 миллионов рублей. Средства пошли на ремонт дневного стационара поликлиники, отделения профилактики, регистратуры, ряда отделений стационара. Поликлиника стала «бережливой»: между пациентами и медперсоналом в регистратуре убрали стены — в прямом смысле этого слова. А через несколько лет все городские поликлиники работали уже по этому стандарту: запись к врачу — через инфомат, ожидание вызова — через речевой информатор с дублированием на электронном табло, в удобных креслах. Семиэтажная поликлиника обзавелась и новыми лифтами, что было крайне важно для пожилых людей и инвалидов. Уличные лестницы снабдили пандусами и хромированными поручнями.А потом ремонт увидели лабораторный корпус поликлиники и отделения больницы, расположенные в ещё сталинском корпусе. И, конечно, старая больница стала современной благодаря огромным вложениям в её оборудование. Сначала в ней появились маммограф с пропускной способностью до 50 пациенток в смену (или в 2,5 раза больше, чем проводилось исследований раньше на устаревшем оборудовании), аппарат УЗИ экспертного класса, компьютерный томограф, комплекты эндоскопического оборудования. А в 2025-м по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» начался капитальный ремонт операционного блока больницы. Семь лет преобразований закончились этим летом открытием современного операционного блока, значительно улучшившим качество медицинской помощи и комфорт пациентов.— Четыре оперзала дали новые возможности для спасения пациентов нейрохирургам, урологам и гинекологам. Ранее нейрохирурги делили операционную с гинекологами. Сейчас у тех и у других есть свои операционные залы. Если раньше нейрохирурги выполняли 76 операций в год, то теперь — порядка 40 в месяц. При этом операции стали сложнее, например сейчас у нас оперируют позвоночник, — говорит главврач горбольницы Валерий Лихачёв.Сейчас в структуре оперблока больницы «Липецк-Мед» пять подразделений: хирургическая, травматологическая и гинекологическая операционные — каждая на два зала, а также нейрохирургическое и урологическое. В целом больница вышла более чем на 5400 ежегодных операций, плановых и экстренных.В операционном блоке работают 26 медиков под руководством его заведующего Сергея Деулина, врача-хирурга высшей квалификационной категории. У 14 операционных медсестёр из 18 — также высшая категория. Профессионализм коллектива, если речь идёт, например, о гинекологии, позволяет сделать акцент на органосохраняющих методиках, чтобы женщины не потеряли радость материнства. Новые технологии дают возможность проводить широкий спектр операций, максимально щадящих пациентов и ускоряющих их выздоровление.Новые возможности больницы «Липецк-Мед» отметил и губернатор: «Достаточно посмотреть на кадры до и после, чтобы понять, насколько улучшились условия в больнице «Липецк-Мед», — написал сегодня Игорь Артамонов в соцсетях.— Каждая операционная оснащена современным оборудованием, о котором наши хирурги раньше только мечтали. Это эндоскопические стойки, С-дуга, аппараты для электрокоагуляции, электротрепан и многое другое. А ещё в оперблоке смонтирована современная приточно-вытяжная система, которая поддерживает условия особой стерильности на максимально высоком уровне. Благодаря этому у пациентов значительно снижаются риски осложнений при хирургическом лечении. А ещё пациентов и персонал радует дизайн помещений: просторные и светлые, они созданы с учётом всех требований для обеспечения комфорта, — сказал GOROD48 Валерий Лихачёв.