Сегодня в Липецке: любовь и муки, ИИ нас обманул, самые высокооплачиваемые профессии в регионе
Чтобы получить более 1,4 миллиона рублей, 43-летняя женщина фиктивно устроилась дояркой
Со счёта липчанина пропали 67,2 тысячи рублей — украденные деньги удалось вернуть через суд
Покупателя обманули на 1,3 миллиона рублей при покупке грузовика: продавца с сайта объявлений вычислили
Общество
793
сегодня, 14:10
10
Вода в подземный переход на площади Плеханова течёт из неизвестного источника
«РВК-Липецк» продолжает поиск утечки. Задействована и мэрия.
Вода, напомним, струится в переход по стенкам входа со стороны здания Банка России. Течь уже испортила отделку перехода и подмывает его подпорную стену.
«Прямых утечек в сетях «РВК» не выявлено. Компания активно ищет причину течи. Администрация города находится в тесном взаимодействии с «РВК» по данному вопросу», — рассказали нам в мэрии.
3
0
0
0
11
Комментарии (10)